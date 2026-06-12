Une bretelle d’entrée de l’autoroute 20, en direction est, à Saint-Mathieu-de-Beloeil, sera fermée pendant deux fins de semaine, soit du 12 au 15 juin et du 19 au 22 juin.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a indiqué par voie de communiqué qu’il y aura fermeture complète de la bretelle menant de la rue Bernard-Pilon, soit la route 229, à l’autoroute 20, en direction est. Dans le secteur de la bretelle, on retrouve notamment un restaurant Tim Hortons, un dépanneur Couche-Tard, le Motel Beloeil et deux stations-services, soit Pétro-Canada et Esso.

On précise que cette entrave est requise afin d’élargir la bretelle et ces fermetures débuteront le vendredi, à 22 h, et se termineront le lundi, à 5 h.

Radar photo mobile

Rappelons que des travaux complémentaires à l’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil sont en cours, ce qui signifie que cette voie réservée sera fermée à la circulation pendant la durée du chantier, soit jusqu’à la fin novembre.



Le Ministère a précisé que ces travaux permettront de terminer le prolongement de la voie de circulation de l’A-20 vers l’est, entre les bretelles de sortie no 102 à Sainte-Julie et no 105 à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Ils permettront également de réaménager la bretelle d’entrée no 112 à Beloeil et d’ajouter une troisième voie de circulation sur le pont Arthur-Branchaud.

Il est à noter que la vitesse de circulation est abaissée à 80 km/h en direction est et à 90 km/h en direction ouest, de jour comme de nuit. Un radar photo mobile peut être en opération dans ce secteur, comme par les années passées.