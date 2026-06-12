«On vient offrir un nouveau service à la population qui va améliorer concrètement sa qualité de vie», a lancé Marc Tremblay, directeur du Service de sécurité incendie, lors du lancement officiel du service de premiers répondants de niveau 2 à Sainte-Julie.

Rappelons que les premiers répondants sont des intervenants formés pour prodiguer les premiers soins de stabilisation aux personnes en détresse en attendant l’arrivée des techniciens ambulanciers. En étant déployés rapidement, ils maximisent les chances de survie lors d’urgences critiques.

«À partir de maintenant, quand une urgence médicale menace la vie d’un citoyen, nos pompiers seront mobilisés rapidement pour le soutenir, le stabiliser et préparer l’arrivée des paramédics. Nous contribuerons donc à améliorer le taux de survie des patients en faisant partie intégrante de la chaîne de survie et ce, pour environ 300 appels par année», a-t-il poursuivi.

Il a du même coup remercié les pompiers qui ont accepté d’offrir ce service «avec enthousiasme». «Je suis fier de vous, fier de nous», a mentionné Marc Tremblay.

Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a souligné pour sa part que ce service était une priorité pour son administration. Il a précisé que les premiers répondants de niveau 2 au Québec sont formés pour stabiliser l’état de patients en situation d’arrêt cardiorespiratoire, de choc anaphylactique et de blessures traumatiques comme une hémorragie, entre autres, en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Le délai moyen de réponse des ambulanciers est actuellement de 11 minutes sur le territoire. Les responsables de ce nouveau service de premiers répondants précisent qu’ils pourront intervenir avant ce délai, améliorant du coup les chances de rémission des personnes en détresse, car chaque minute compte.

Les pompiers s’attendent à environ 300 appels par année et la majorité des cas seront reliés à des accidents de la route et à des chutes. Viennent ensuite des arrêts cardiorespiratoires, des traumatismes et des réactions allergiques sévères. Dans une moindre mesure, ces appels seront pour des cas d’inconscience et des étouffements.