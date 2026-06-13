Le 25 juillet, Éric Therrien entreprendra un défi hors du commun. Il s’apprête à parcourir à la course les 205 kilomètres séparant Boucherville de La Minerve, deux lieux intimement liés à son histoire familiale. Cette épreuve, qu’il évalue à environ 24 heures d’effort, servira a rendre hommage à son père, Adrien Therrien, décédé d’un cancer du poumon à l’âge de 60 ans.

Originaire de Boucherville, où il a vécu environ 35 ans au total avant de s’établir à Varennes puis à Longueuil, M. Therrien reliera deux lieux marquants de son histoire familiale : la maison où il a grandi et le chalet à La Minerve, les deux construits par son père.

«Mon père est décédé il y a 25 ans. Comme moi, j’ai 60 ans cette année, c’est ce qui a mis le projet de l’avant », explique-t-il. L’idée a longtemps mûri avant de prendre la forme d’un événement public.

« Initialement, je voulais faire ça tout seul pour moi et ne pas en parler à personne. Mais j’ai décidé de voir plus grand », raconte celui qui sera le seul à effectuer l’ensemble du parcours, tout en étant accompagné par différents coureurs à certaines étapes.

Habitué aux grandes distances, il précise toutefois que cette épreuve sera la plus longue de sa carrière. Membre du Club de trail de Bromont, il pratique principalement la course en sentier.

Au-delà du défi sportif, l’initiative vise à amasser des fonds pour ÉKIP Jeunesse, un organisme qui soutient les jeunes récemment sortis de la protection de la jeunesse en leur offrant notamment du matériel essentiel pour débuter leur vie autonome.

Près de 3 000$ avaient déjà été recueillis au moment de l’entrevue. L’objectif est fixé à 21 995$, un nombre hautement symbolique correspondant au nombre de jours qu’a vécus son père et un de plus pour lui lorsqu’il arrivera à destination. «Je trouvais important que l’argent aille directement à des gens qui en ont besoin », conclut-il.

Il invite les gens à donner bien sûr et à être présent à 8h le matin du 25 juillet au 550 Sainte-Marguerite, Boucherville, pour assister au départ de son aventure.