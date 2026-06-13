Le rouge, le bleu et le blanc seront à l’honneur lors de la Fête nationale à Sainte-Julie. Pour souligner le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur, les participants sont invités à enfiler un chandail de hockey peu importe leur équipe favorite, mais disons qu’il y a de bonnes chances que le rouge des Canadiens se taille une place de choix au milieu des drapeau bleu et blancs.

Le 175e anniversaire de Sainte-Julie sera aussi en vedette pour l’occasion et c’est pourquoi la Ville offrira une programmation bonifiée avec un spectacle d’envergure mettant en vedette Sara Dufour, une zone familiale enrichie ainsi qu’une multitude d’activités destinées aux citoyens de tous âges.

Le traditionnel Julie-Tour lancera les festivités dès 9h avec son tour cycliste familial de 10 km dont le départ et l’arrivée se feront à la pente à glisser. Au retour, prix de présence, animation et ambiance musicale seront au rendez-vous.

La thématique du hockey inspirera les jeux d’habilité proposées dans la zone familiale qui sera installée au stationnement de l’aréna, de 17h à 20h. Les citoyens pourront également patiner gratuitement à l’aréna de 17h à 19h, alors que les participants sont invités à apporter leurs patins ainsi que leur casque.

La nouvelle mascotte de Sainte-Julie sera présentée à cette occasion, il s’agit d’une œuvre de l’artiste en art visuel Samantha Woj.

«Cette année, nous sommes très heureux d’accueillir Sara Dufour pour un spectacle d’envergure dans le cadre du 175e anniversaire de Sainte-Julie», a mentionné pour sa part le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.

La chanteuse de folk’n’roll s’en promet dès son arrivée sur la scène de la pente 20h30. «Je débarque avec tout mon band pour venir faire la fête avec vous autres, manquez pas ça, on se voit là! J’ai hâte de vous voir!», a-t-elle lancée à l’intention de toute la population de Sainte-Julie et des alentours.

Il est à noter que la soirée musicale débutera à 19h30 avec Jozzy en première partie, qui assurera également le spectacle de fin de soirée à compter de 22 h 30.

Un peu après 22h, il y aura aussi le discours patriotique ainsi qu’un hommage au drapeau avant la mise à feu du toujours populaire feu d’artifice, prévu vers 22h15.

Soulignons qu’il sera interdit d’apporter des boissons alcoolisées ainsi que des contenants de verre. Aussi, les citoyens sont invités à prévoir de l’argent comptant pour la cantine. Les chiens en laisse seront autorisés sur le site. Les chiens de 20 kg et plus devront porter un harnais ou un licou.