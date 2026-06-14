La Ville de Boucherville donnera rendez-vous à la population les 23 et 24 juin pour célébrer la fête nationale du Québec avec une programmation gratuite mettant à l’honneur la culture, l’histoire et les traditions québécoises, mais avec un changement pour les feux d’artifice.

Les célébrations débuteront le mardi 23 juin dès 18h à la place de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville. Animation, discours patriotique et spectacle du groupe Vox Pop, qui revisite les grands classiques de la chanson québécoise, seront au programme.

En soirée, le public pourra assister à la prestation du Trio Eolia des productions PS2, un spectacle de cirque présenté à compter de 21h45, avant que la fête se poursuive en musique jusqu’à 23h.

Cette année, la programmation réserve également une place particulière à Guy Lafleur, grande figure du hockey québécois, qui sera célébré à travers diverses animations rappelant son apport au patrimoine sportif du Québec.

Le mercredi 24 juin, les activités reprendront en matinée avec une messe traditionnelle et des visites guidées historiques dans le Vieux-Boucherville.

Les familles seront ensuite invitées au parc de la Rivière-aux-Pins pour une journée inspirée de l’univers des jeux vidéo.

De 13h à 17h, la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine ouvrira aussi ses portes pour faire découvrir la vie des coureurs des bois.

Fait à noter, les traditionnels feux d’artifice Desjardins seront présentés le 24 juin à 22h, une modification par rapport aux années précédentes alors qu’ils étaient habituellement tirés le 23 juin. Les citoyens pourront se rassembler dès 20h autour du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et du parc Vincent-D’Indy, où de la musique d’ambiance précédera le spectacle pyrotechnique.

La programmation complète ainsi que les informations en cas de pluie sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Boucherville.