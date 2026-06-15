Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) relancera une importante opération de recherche le mardi 16 juin dans le cadre de l’enquête entourant la disparition de Carmelle Thériault.

Les nouvelles vérifications seront concentrées dans le secteur du rang Lustucru et de la rue de Montbrun, à Boucherville.

Les policiers interviendront simultanément sur un périmètre élargi afin d’effectuer des recherches approfondies.

Le SPAL rappelle que plusieurs démarches ont été menées depuis le signalement de la disparition le 26 octobre 2025 de Mme Thériault et qu’un suivi constant a été assuré auprès de ses proches.

Malgré les nombreuses vérifications réalisées jusqu’à présent, aucun élément n’a permis de déterminer l’endroit où elle pourrait se trouver.

Pour cette relance des recherches, plusieurs ressources seront mobilisées, notamment des enquêteurs, des membres de la patrouille spécialisée, l’équipe d’urgence auxiliaire (EUA), un drone ainsi que des membres du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil.

Mme Thériault a été vue pour la dernière fois le 26 octobrevers 13 h, à Boucherville.

Les autorités poursuivent leurs démarches afin de faire la lumière sur les circonstances de sa disparition.

Le SPAL invite toute personne possédant des renseignements, même s’ils peuvent sembler sans importance, à rencontrer les enquêteurs au poste de commandement installé à l’intersection du rang Lustucru et du boulevard de Montbrun, à Boucherville, entre 8 h et 15 h le mardi 16 juin.

Toute information peut également être transmise en composant le 911, de manière anonyme par la ligne Info-Azimut au 450 646-8500 ou en ligne sur le site Info-Azimut.