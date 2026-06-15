La Ville de Sainte-Julie a informé la population que l’opération de vaccination contre la rage du raton laveur se poursuit en Montérégie et qu’elle sera de passage en territoire julievillois dans les prochaines semaines.

Cette opération est menée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il est notamment souligné que la collaboration des citoyens est essentielle afin de garder leurs animaux domestiques sous surveillance, de ne pas toucher aux cages et de s’abstenir de nourrir ou de libérer un animal capturé.

L’intervention consiste à capturer des ratons laveurs et des mouffettes à l’aide de cages, à les vacciner, puis à les relâcher sur place. Cette opération se déroulera dans un secteur d’environ 750 km² touchant 32 municipalités de la Montérégie, jusqu’au 23 juin.

Rappelons que la rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu’elle peut se transmettre d’un animal infecté à l’humain. Elle se transmet généralement par la salive d’un animal, notamment lors d’une morsure ou d’une griffure.

À ce sujet, la conseillère en relations avec les médias à la Direction de santé publique de la Montérégie, Joëlle Jetté, a précisé que 26 cas de rage du raton laveur ont été confirmés depuis le début de l’année et plus de 100 cas depuis 2025 en Montérégie et en Estrie.

Une progression des cas de rage a été constatée en Montérégie et, dorénavant, le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville est compris dans la zone de surveillance rehaussée, ce qui s’expliquerait entre autres par la présence du parc national du Mont-Saint-Bruno, adjacent à Sainte-Julie.