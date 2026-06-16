Après plusieurs jours de cavale, le célèbre kangourou surnommé Joey, a finalement été capturé en fin de journée par les équipes du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Depuis son évasion vendredi dernier, l’animal avait fait couler beaucoup d’encre et suscité un engouement important sur les réseaux sociaux, où de nombreuses images et publications sur ses déplacements ont été largement partagées. L’histoire invraisemblable a captivé l’attention du Québec entier.

Selon le ministère, le kangourou était gardé illégalement dans une écurie de Boucherville dotée des installations non conformes à la réglementation québécoise avant de prendre la fuite.

L’opération de capture, qualifiée de délicate, a été menée par une équipe composée de vétérinaires spécialisés en médecine zoologique, de techniciens en santé animale et d’agents de protection de la faune.

Le ministère avait expliqué qu’une intervention précipitée aurait pu compromettre la capture, provoquer un stress important chez l’animal et entraîner des réactions imprévisibles pouvant mettre sa vie en danger.

Les autorités avaient également souligné que les kangourous font partie des espèces plus vulnérables aux complications liées à l’anesthésie, d’où la nécessité de planifier minutieusement l’intervention avant de passer à l’action.

Joey est maintenant sous la surveillance de professionnels qui évaluent son état de santé. Il est en route vers le Zoo de Granby, où il sera pris en charge.

(Photo : Luc Desroches)