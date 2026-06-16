La Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) a procédé au lancement de sa plus récente publication, Les Lacoste de Boucherville, un héritage d’exception, à l’occasion du Déjeuner du maire.

Réalisée grâce à la participation financière de la Ville de Boucherville, cette brochure abondamment illustrée retrace le parcours d’une famille qui a profondément marqué l’histoire de la municipalité.

Le projet a également bénéficié de l’appui de l’Association des familles Lacoste, qui a contribué à enrichir la recherche et la documentation.

Rédigée par Louise Jodoin, Monique L’Hérault et Michel T. Roy, la publication est divisée en deux volets. La première partie est consacrée à Louis Lacoste, figure marquante de la vie politique québécoise du XIXe siècle et premier maire de Boucherville. Élu député de Chambly à la Chambre d’assemblée du Bas-Canada en 1834, il est réélu à plusieurs reprises au cours de sa carrière. En 1857, il devient maire de Boucherville avant d’accéder au poste de conseiller législatif pour le comté de Montarville. Au moment de la Confédération, en 1867, il est nommé au Sénat du Canada, fonction qu’il occupera jusqu’à son décès.

La seconde partie de la brochure s’intéresse à son fils Alexandre Lacoste, père de quinze enfants, dont la descendance a contribué à faire rayonner le nom de la famille à travers le Québec.

À travers des textes accessibles, des photographies et de nombreux documents d’archives, l’ouvrage met en lumière l’influence qu’ont exercée les Lacoste sur le développement de Boucherville et sur la vie publique canadienne.

Avec cette nouvelle parution, la SHIP poursuit une collection consacrée aux personnages et familles ayant façonné l’identité bouchervilloise. Les précédentes publications de la série portaient notamment sur Pierre Boucher, fondateur de la ville, ainsi que sur Louis-Hippolyte La Fontaine.

La brochure est offerte gratuitement à la Maison Louis-Hippolyte-La Fontaine ainsi que dans les différents édifices municipaux de Boucherville.