Le concert hommage à Pink Floyd présenté samedi dernier dans le cadre des Rendez-vous de la mairie a connu un grand succès au parc de la Rivière-aux-Pins, où de nombreux spectateurs se sont réunis pour assister à cette prestation musicale en plein air offerte par Festival Classica et la Ville de Boucherville.

Cette expérience musicale d’envergure a réuni l’Orchestre du Festival Classica, l’Ensemble ArtChoral et la chanteuse Lulu Hughes, sous la direction du chef Simon Fournier, qui a également pris part à la prestation comme chanteur.

Ensemble, les artistes ont revisité l’un des albums les plus marquants de l’histoire de la musique populaire, plus de 50 ans après sa parution, transportant le public dans l’univers intemporel de Pink Floyd.

Les décennies ont passé, mais la magie de Pink Floyd continue d’opérer auprès du public.

Cette édition marquait la troisième année du partenariat entre la Ville et le Festival Classica. Une collaboration qui se poursuivra puisque l’entente a été renouvelée pour les quatre prochaines années. Le rendez-vous de l’an prochain sera quant à lui consacré à la musique francophone.