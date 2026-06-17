Florence Junca-Adenot réélue !

Félicitations, ils iront loin… et vite!

La Fondation Aléo soutient les étudiants-athlètes d’excellence à travers le Québec en offrant des bourses et un accompagnement à long terme et trois élèves liés à l’école secondaire De Mortagne ont été honorés récemment. Il s’agit de Laurianne Béland, qui est vice-championne canadienne U16 en BMX. L’étudiante de cinquième secondaire a décroché une bourse de 4 000$. Pour sa part, le médaillé de bronze aux Championnats canadiens de gymnastique et étudiant de troisième secondaire, Alex Larochelle, a obtenu une bourse de 1 500$. Finalement, l’ancien élève, Alexandre Mignier, qui a remporté plusieurs médailles à l’échelle nationale en patinage de vitesse, a reçu de son côté une bourse de 4 000$. Félicitations, ils iront loin… et vite!