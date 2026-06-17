Florence Junca-Adenot réélue !
La fondatrice de l’Association québécoise du Goute-Boudin de Boucherville, Florence Junca-Adenot, a été réélue à la présidence. L’organisme créé en 2017 a pour mission de promouvoir la valeur culturelle et patrimoniale du boudin et, à travers lui, les spécificités culturelles et touristiques bouchervilloises et québécoises. Depuis, chaque année, un concours provincial est organisé afin de découvrir et de féliciter les meilleurs artisans du boudin dans les catégories classique et créatif. Des charcutiers de partout au Québec y prennent part. Une Semaine nationale du boudin annuelle est aussi organisée.
Le talent jeunesse à l’honneur
Le Marché des jeunes entrepreneurs a finalement pris place, le 6 juin, à la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille plutôt qu’au marché public, la pluie ayant forcé un changement de décor. L’événement a néanmoins connu un vif succès et attiré une foule de visiteurs venus encourager la relève locale. Réunissant des jeunes de 5 à 17 ans, ce rendez-vous mettait en valeur des projets préparés avec soin et passion. Fleurs, bijoux, douceurs, savons, cartes, cadres décoratifs et autres créations originales ont témoigné d’un remarquable esprit d’initiative. Talent, débrouillardise et créativité étaient au rendez-vous.
Zachary Robert à Genève
À 23 ans, Zachary Robert est déjà à la tête de l’Orchestre symphonique Carmina (OSCAR), fondé l’an dernier par le musicien bouchervillois Mathieu Massicotte. À la barre d’un ensemble d’une trentaine de musiciens, principalement âgés de 25 ans et plus, il dirigera son dernier concert le 20 juin à l’église Sainte-Famille de Boucherville avant son départ pour Genève. Seul candidat retenu parmi 30 aspirants internationaux, il poursuivra une maîtrise au Conservatoire classique suisse. Formé à Montréal, il s’impose déjà comme un jeune chef prometteur de la relève québécoise.
Félicitations, ils iront loin… et vite!
La Fondation Aléo soutient les étudiants-athlètes d’excellence à travers le Québec en offrant des bourses et un accompagnement à long terme et trois élèves liés à l’école secondaire De Mortagne ont été honorés récemment. Il s’agit de Laurianne Béland, qui est vice-championne canadienne U16 en BMX. L’étudiante de cinquième secondaire a décroché une bourse de 4 000$. Pour sa part, le médaillé de bronze aux Championnats canadiens de gymnastique et étudiant de troisième secondaire, Alex Larochelle, a obtenu une bourse de 1 500$. Finalement, l’ancien élève, Alexandre Mignier, qui a remporté plusieurs médailles à l’échelle nationale en patinage de vitesse, a reçu de son côté une bourse de 4 000$. Félicitations, ils iront loin… et vite!
Exceller dans deux sports exigeants
Il n’est pas toujours évident pour un athlète de briller dans des compétitions sportives relevées, encore moins dans deux disciplines, mais c’est ce qu’a réalisé Alexander Cotruta. L’élève de première secondaire au volet Sport-études natation a remporté la médaille d’or au prestigieux championnat IBJJF de Boston en jiu-jitsu. Le jeune athlète est affilié au club Gracie Barra de Brossard, il a su concilier les entraînements intensifs en natation et les compétitions de jiu-jitsu tout au long de l’année. Cette victoire témoigne de son immense discipline, de sa persévérance et de sa capacité à exceller dans deux sports exigeants en même temps, demandant un engagement remarquable et une détermination hors du commun.