Le parc Joseph-Véronneau à Sainte-Julie a encore une fois été la cible de vandales. Cet acte gratuit a suscité en peu de temps sur les réseaux sociaux près de 900 réactions et près de 200 commentaires de la part de citoyens outrés par de tels comportements. La police sollicite l’aide du public relativement à ce méfait.

Cet espace vert au Domaine des Hauts-Bois se retrouve une fois de plus dans l’actualité et l’événement le plus préoccupant est survenu l’automne dernier alors qu’un employé municipal de 19 ans a été agressé à cet endroit par un groupe de jeunes vandales, au point où il s’est retrouvé à l’hôpital.

Dans les réactions des citoyens, plusieurs ont évoqué l’idée d’installer des caméras de surveillance en hauteur, ajoutant que la Ville de Varennes a eu recours à de telles installations, car elle est aussi aux prises avec des actes de vandalisme répétés.

Les gens se désolent que certains parents ne surveillent pas plus leurs enfants et que ces derniers ne mesurent pas bien les conséquences de ces gestes.

«Sans devenir des tyrans/dictateurs, comme parent ou adulte, il est important d’imposer des limites. Et ça commence dès la petite enfance. Pas normal qu’un enseignant qui essaie d’imposer des limites à sa classe soit insulté et, pire, qu’à la limite ce soit lui qui passe pour un « pas bon »», déplore une des citoyennes dans ses commentaires.

Le maire, Mario Lemay, rappelé à plusieurs reprises lors des assemblées publiques que ces actes causaient bien des désagréments aux utilisateurs, coûtaient cher inutilement à l’administration municipale et causaient un sentiment d’insécurité pour certains citoyens.

Suspects recherchés

La Division des enquêtes de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent sollicite d’ailleurs l’aide du public relativement à cet incident qui serait survenu le samedi 13 juin avant 7h du matin en composant le 450 922-7001, poste 399, ou au [email protected]

«Toute personne ayant été témoin d’un comportement suspect dans le secteur ou détenant quelconque information pertinente, notamment des images provenant de caméras de surveillance résidentielles ou des enregistrements de caméras de tableau de bord (Dashcam), est priée de communiquer avec le Service de renseignements et analyse de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent», est-il indiqué sur leur site en précisant que les informations peuvent être communiquées de façon confidentielle.

De plus, dans le cadre d’un projet pilote, la Ville de Sainte-Julie pourrait également offrir une récompense monétaire pour toute information permettant l’identification et l’arrestation du ou des suspects en lien avec cet événement.