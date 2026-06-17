Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sont intervenus à 7 419 reprises à Boucherville en 2025. Ces interventions représentent 7 % de l’ensemble des 106 148 interventions réalisées sur le territoire desservi par le corps policier, à la suite des appels traités par la centrale 911.

Le rapport annuel du SPAL révèle que la majorité des interventions effectuées à Boucherville, soit 5 622 événements (76 %), ne concernaient pas des infractions criminelles, mais plutôt des demandes d’assistance, des situations de prévention ou d’autres événements nécessitant une présence policière.

En matière de criminalité, les crimes contre la propriété arrivent en tête avec 799 dossiers (11 %), suivis des autres infractions au Code criminel avec 408 dossiers (5 %), des infractions liées à la circulation avec 376 dossiers (5 %) et des crimes contre la personne avec 214 dossiers (3 %).

À l’échelle de l’agglomération, les équipes de répartition du SPAL ont répondu à 174 224 cartes d’appels en 2025, une hausse de 7 % comparativement à 2024. Les appels reçus par la centrale 911 ont mené à 106 148 interventions policières sur le territoire.