Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Vous cherchez un restaurant argentin à Boucherville? Vous ne trouverez pas mieux que Chez Gardel — et une fois que vous aurez mis les pieds dans cette salle chaleureuse, vous comprendrez pourquoi les gens de la Rive-Sud en parlent comme si ça faisait des années que c’est là.

Ouvert en 2024 par Gustavo et Barbara, un couple d’immigrants argentins qui ont misé sur leur premier restaurant pour partager leur culture avec leur communauté d’adoption, Chez Gardel incarne quelque chose de rare : l’hospitalité qui vient du ventre. Comme Barbara le dit elle-même : « C’est une maison avec des amis, ce n’est pas un restaurant. »

Pourquoi le nom Chez Gardel?

Carlos Gardel, c’est l’équivalent argentin d’Édith Piaf et de Charles Aznavour réunis — la légende du tango, la référence absolue de l’excellence. En Argentine, quand quelque chose est vraiment bien, on dit que c’est Gardel. Le resto porte donc son nom comme une promesse : ici, on ne fait pas dans le tiède.

La viande, vedette incontestée

La spécialité de la maison, c’est la viande de bœuf importée directement d’Argentine. Des bêtes élevées en plein air, à l’herbe fraîche, toute l’année — dans ce que Gustavo décrit avec un sourire comme un véritable spa. Aucun artifice en cuisine, aucun secret de chef : c’est la qualité de l’animal qui parle. Les clients demandent souvent ce que la cuisine a bien pu faire à cette viande pour qu’elle soit si différente. La réponse de Gustavo : « Aucune chose. »

Chef Ignacio, lui, apporte la magie des épices, des condiments et du savoir-faire argentin pour sublimer ce produit d’exception.

Les empanadas : un classique à 100 visages

Si la viande est la reine, l’empanada est la petite sœur adorée. L’empanada la plus typique de la maison? Au bœuf coupé au couteau — pas haché, coupé — avec les fameux 17 repulgues traditionnels, ce pliage caractéristique qui est presque un art en soi. Frites ou au four, c’est vous qui choisissez. Gustavo votera pour la frite. Barbara, pour le four.

Les desserts : le dulce de leche, gardel de la tartinade

Ne partez pas sans dessert. Le chaja — un dessert aux multiples étages de crème, meringue, dulce de leche, pêche et gâteau — est une véritable institution maison. Il y a aussi des crêpes garnies de dulce de leche avec crème glacée maison, des poires au Malbec, un flan au dulce de leche. Des clients viennent parfois uniquement pour le dessert. Et franchement, on les comprend.

Pour recréer un peu de cette Argentine à la maison, Gustavo et Barbara partagent leur recette d’empanadas traditionnelles. Tous les ingrédients sont disponibles chez Metro Famille Messier Boucherville.

🥟 Empanadas argentines au bœuf coupé au couteau

La recette traditionnelle de la maison Gardel, avec ses fameux 17 repulgues.

Pour la farce :

500 g de bœuf coupé au couteau

3 oignons moyens

1 c. à soupe de paprika

1 c. à thé de cumin

Sel et poivre au goût

2 œufs durs (optionnel)

Olives vertes (optionnel)

Préparation :

Faire revenir les oignons à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter le bœuf coupé au couteau et cuire doucement. Incorporer le paprika, le cumin, le sel et le poivre. Laisser refroidir complètement avant de garnir la pâte. Former les empanadas et réaliser les 17 repulgues traditionnels. Cuire au four jusqu’à belle couleur dorée — ou les faire frire si vous êtes dans le camp de Gustavo.

Astuces maison

La farce doit être bien refroidie avant de garnir la pâte, sinon elle va ramollir la pâte à la cuisson. Et si l’empanada ne sort pas parfaitement du premier coup : pas de panique. Chez Gardel, on les vend aussi toutes prêtes — fraîches ou congelées. Un vrai réflexe argentin.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026