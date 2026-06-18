La Ville de Boucherville réclame près de 400 000$ à Béton Provincial, l’un des principaux acteurs de l’industrie du béton au Canada, qu’elle accuse d’avoir rejeté plus de 100 tonnes de béton et de sédiments dans une conduite d’égout pluvial municipale.

Selon une poursuite récemment déposée et rapportée par La Presse, la municipalité soutient que 103 tonnes de résidus provenant des activités de l’entreprise se seraient accumulées dans une conduite située à proximité de son usine de la rue J.-A.-Bombardier, compliquant considérablement des travaux de nettoyage déjà en cours.

Le problème a été constaté au printemps 2024 alors que la Ville avait mandaté l’entreprise Indy-Co pour procéder à l’entretien d’une conduite pluviale dans le cadre d’un contrat évalué à environ 1 M$.

Dès le début de l’intervention, les équipes sur le terrain auraient observé d’importantes accumulations de béton et de sédiments dans le secteur adjacent aux installations de Béton Provincial.

Des analyses effectuées sur les matériaux recueillis auraient permis d’établir un lien entre les résidus retrouvés dans la conduite et les activités du fabricant de béton, affirme la Ville dans ses procédures judiciaires.

Avant le début du chantier, Boucherville prévoyait retirer quelque 900 tonnes de matières accumulées dans le réseau. Or, les 103 tonnes supplémentaires attribuées à Béton Provincial, soit l’équivalent du chargement d’environ six bétonnières conventionnelles, auraient considérablement alourdi l’opération.

La municipalité soutient que la présence de blocs de béton dans la conduite a entraîné plusieurs complications techniques, notamment des bris répétés d’équipements de pompage. Certains amas auraient même dû être retirés manuellement en raison de leur taille.

Ces difficultés auraient eu un impact important sur l’échéancier du chantier. Alors que les travaux devaient initialement être complétés en moins de deux mois, ils se sont étirés sur plusieurs mois. Les coûts ont également augmenté de façon importante.

En octobre 2024, lors d’une séance extraordinaire, le conseil municipal a autorisé une enveloppe additionnelle d’environ 1,3 M$ afin de poursuivre les opérations de nettoyage.

Par sa poursuite, Boucherville demande non seulement une compensation financière pour les dépenses engagées, mais souhaite également obtenir une ordonnance obligeant Béton Provincial à mettre fin à tout rejet de béton ou de sédiments dans le réseau pluvial municipal.

Béton Provincial n’avait pas encore fait connaître publiquement sa position au moment du dépôt de la procédure judiciaire.