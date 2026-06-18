Une importante poursuite policière a mobilisé plusieurs corps policiers jeudi soir sur la Rive-Sud, attirant l’attention de nombreux citoyens à Boucherville et à Varennes.

Selon plusieurs témoins, entre une quarantaine, une cinquantaine de véhicules policiers, voire plus encore, ont été aperçus sur la route 132, à Boucherville et se dirigeant en direction de Varennes.

Des véhicules du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Sûreté du Québec ainsi que d’autres services policiers auraient pris part à l’opération.

Selon les informations rapportées par TVA Nouvelles, l’intervention était liée à un véhicule de police du SPVM du poste 21 (centre-ville de Montréal) qui aurait été volé par un homme fortement intoxiqué, déclenchant une importante mobilisation policière.

L’ampleur du déploiement a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens affirmant n’avoir jamais vu autant de véhicules d’urgence circuler simultanément dans le secteur, « comme dans un film ».

L’homme aurait roulé à très haute vitesse, jusqu’à 200 km|h sur le pont Jacques-Cartier, sur le boulevard Taschereau, pour ensuite emprunter la route 132 à Longueuil, à Boucherville, et à Varennes. L’intervention s’est terminée sans incident majeur à Verchères. Le suspect ne serait pas blessé, mais par précaution il aurait été transporté en ambulance dans un centre hospitalier .

Afin d’obtenir davantage de précisions sur le déroulement de l’opération, nous avons tenté de joindre, en vain, le Service de police de l’agglomération de Longueuil.