Le pont Samuel‑De Champlain sera fermé en direction de Montréal du vendredi 19 juin à 23 h 59 au lundi 22 juin à 5 h, en raison de travaux de réfection de la chaussée.

«Cette fermeture est nécessaire afin de maintenir une chaussée sécuritaire et un niveau de service optimal pour l’ensemble des usagers», explique le Groupe Signature sur le Saint-Laurent.

Cela entraînera la fermeture de l’autoroute 15 nord, à partir de la sortie 6, de même que la fermeture des accès en provenance de la route 132 vers l’A‑15 nord. Les bretelles de la route 132, en direction est et ouest, seront ainsi fermées en direction de de l’A10-O / A15-N / A20-O.

«Aucun accès au pont ne sera possible en direction nord pendant toute la durée des travaux», précise-t-on.

Le détour principal suggéré est d’emprunter la route 132 en direction est, puis le pont Jacques-Cartier. Il est recommandé d’éviter le secteur en période de pointe et de privilégier le transport collectif.