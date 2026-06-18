Avec l’arrivée du terminal portuaire de Contrecoeur qui pourrait doubler le trafic ferroviaire à Boucherville, 85% des répondants à un sondage de la Ville se disent préoccupés par le passage des trains, et 91% craignent une hausse du risque d’accidents.

C’est ce qui ressort d’une consultation publique menée par la Ville de Boucherville à l’été 2025 auprès de 2 270 personnes provenant de l’ensemble des quartiers de Boucherville. La Ville affirme que cet échantillon procure une excellente représentativité de la population, avec une marge d’erreur de seulement 2%.

Terminal portuaire de Contrecœur = inquiétudes

Selon la Ville, les préoccupations exprimées par les citoyens s’expliquent notamment par la mise en service prévue du terminal portuaire de Contrecœur en 2029.

Le projet entraînerait un doublement de la fréquence des trains ainsi qu’une hausse du transport de matières dangereuses sur le corridor ferroviaire traversant Boucherville, soutient-elle.

«Le sondage révèle beaucoup d’informations», a souligné la conseillère municipale Isabelle Bleau, membre du comité ferroviaire de Boucherville, lors de la présentation des résultats.

Parmi les constats marquants, 72% des répondants affirment que leurs déplacements seraient perturbés si un train s’immobilisait sur la voie ferrée. Cette proportion grimpe dans les secteurs les plus directement touchés par le corridor ferroviaire, notamment dans les districts 1, 2 et 6.

Plus de deux répondants sur trois, soit 67%, estiment également que les services d’urgence pourraient être perturbés si un long train bloquait l’accès à leur secteur.

«Dans l’ensemble, c’est 85% des répondants qui se disent préoccupés concernant le passage des trains», a indiqué Mme Bleau.

Parmi eux, 49 % se disent très préoccupés et 36% assez préoccupés.

Les inquiétudes concernent également la sécurité. Pas moins de 91% des répondants considèrent que l’augmentation du trafic ferroviaire pourrait accroître les risques d’accidents.

De plus, 74% des personnes sondées affirment qu’elles se sentiraient en danger dans leur résidence advenant un accident ferroviaire à Boucherville.

À la question portant sur le sentiment de sécurité malgré le transport de matières dangereuses, 52% des répondants ont indiqué se sentir peu ou pas en sécurité.

Un dossier déjà bien connu

La consultation révèle également que les démarches de la Ville bénéficient déjà d’une certaine visibilité auprès de la population. Plus de la moitié des répondants (56%) avaient entendu parler du projet de réaménagement de la voie ferrée avant de participer au sondage.

88% des répondants appuient d’ailleurs les démarches entreprises par la Ville en vue du réaménagement de la voie ferrée

Rappelons qu’une étude de préfaisabilité réalisée en 2019 a permis d’identifier cinq scénarios potentiels de déplacement de la voie ferrée. Selon les résultats présentés, l’appui au projet municipal est particulièrement élevé chez les personnes déjà au fait du dossier ainsi que chez les résidents âgés de 55 ans et plus.

Un appel aux gouvernements

Le projet privilégié par la Ville consiste à déplacer la voie ferrée à proximité de l’autoroute 30, ou même au centre de l’autoroute. Selon le maire Jean Martel, cette solution permettrait de sécuriser davantage les secteurs résidentiels tout en favorisant le transport des marchandises par train plutôt que par camion. La consultation démontre un fort consensus en faveur de cette option, affirme-t-il.

Quelque 93% des répondants estiment que ce dossier devrait devenir une priorité pour les gouvernements du Québec et du Canada. M. Martel a d’ailleurs soutenu que l’avenir de la voie ferrée constitue désormais un enjeu politique majeur tant sur la scène municipale que provinciale.

Les prochaines étapes

Les résultats de la consultation seront maintenant analysés par les membres du comité ferroviaire de Boucherville afin d’orienter l’élaboration d’un plan d’action. La Ville souhaite notamment entreprendre des démarches pour trouver des partenaires stratégiques et financiers afin de réaliser une étude de faisabilité technique et financière. Une telle étude pourrait représenter un investissement de plusieurs millions de dollars, a indiqué M. Martel.

La réalisation éventuelle d’un nouveau tracé demeurera toutefois tributaire des conclusions de cette analyse ainsi que de l’appui financier des gouvernements provincial et fédéral.

Parallèlement, la Ville prévoit demander une mise à jour de l’étude réalisée en 2020 par l’Union des municipalités du Québec sur les coûts directs du transport routier, incluant ceux associés à l’autoroute 30.

Le questionnaire a été conçu et administré par la Ville. La firme Léger a toutefois été appelée à titre consultatif pour commenter le questionnaire. Son mandat portait exclusivement sur l’analyse de la base de données fournie par la municipalité ainsi que sur la rédaction du rapport final. Léger n’a participé ni à la validation finale du questionnaire ni à la collecte des données.

Les résultats de la consultation publique sur les préoccupations de la population à l’égard des enjeux liés à la voie ferrée sur le territoire de Boucherville ont été présentés le 17 juin. (Photo : La Relève- Diane Lapointe)