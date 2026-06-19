La Ville de Boucherville a clôturé l’exercice financier 2025 avec un excédent de fonctionnement de 8 M$, soit une hausse de 5,5 M$ par rapport au surplus enregistré l’année précédente. Le rapport financier, adopté le 15 juin par le conseil municipal, fait également état d’une augmentation de la dette municipale totale de l’ordre de 15,8 M$, passant de 127,5 M$ à 143,3 M$.

Les revenus de la Ville ont dépassé les prévisions budgétaires de près de 4 M$. Cette performance s’explique notamment par des subventions supplémentaires de 1,7 M$ ainsi que par des recettes plus élevées que prévu provenant des droits de mutation, qui ont également généré environ 1,7 M$ de plus que les estimations initiales.

Du côté des dépenses, l’administration municipale a dépensé environ 4 M$ de moins que prévu. Ces économies découlent principalement d’un contrôle rigoureux des dépenses (3,5 M$), explique la Ville dans un communiqué de presse, ainsi qu’à une optimisation des ressources, notamment au niveau des salaires et avantges sociaux (0,7 M$).

Malgré ce résultat financier positif, l’endettement de la municipalité poursuit sa progression. La dette totale est passée de 127,5 M$ à 143,3 M$ en 2025. Quant à la dette non subventionnée, qui représente la part assumée directement par les contribuables, elle a augmenté de 108,9 M$ à 126 M$.

Cette hausse est principalement attribuable aux investissements réalisés dans les infrastructures municipales, notamment le complexe multisport, ainsi qu’aux acquisitions de terrains destinés à la création de parcs et à la protection de milieux naturels.

Au cours des six dernières années, plus de 60 hectares de terrains ont été achetés à des fins de conservation, précise la Ville.

Selon les prévisions du conseil municipal, la croissance de la dette devrait toutefois ralentir au cours des prochaines années.

La Ville souligne par ailleurs que le poids du service de la dette dans son budget a diminué au fil du temps. Alors qu’il représentait 16% des dépenses municipales en 2011, il n’en constitue plus que 10% aujourd’hui.

Enfin, le Fonds vert municipal dispose toujours d’une réserve de 8,3 M$. Cette somme servira notamment à poursuivre les acquisitions de terrains voués à la conservation des espaces naturels sur le territoire. Au cours des 15 dernières années, un montant de 16 M$ provenant d’excédents d’opération a été affecté au Fonds Vert.