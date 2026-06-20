Des travaux de réfection d’envergure ont débuté la semaine dernière sur les colonnes du viaduc du boulevard Marie-Victorin, qui enjambe la route 132.

Réalisé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le chantier se poursuivra de façon continue, de jour comme de nuit, jusqu’au 31 août 2026.

Selon le ministère, cette intervention vise à assurer la pérennité de l’infrastructure ainsi que la sécurité des usagers qui circulent quotidiennement dans ce secteur.

Afin de permettre la réalisation des travaux, la voie de droite du boulevard Marie-Victorin en direction est, vers Varennes, est complètement fermée entre la bretelle menant à la route 132 Est et la fin du viaduc. La voie de gauche demeure toutefois accessible à la circulation.

Ce chantier s’inscrit dans un contexte où plusieurs infrastructures vieillissantes du secteur nécessitent des interventions importantes.

Rappelons notamment que les deux ponts du boulevard Marie-Victorin sont âgés d’environ 60 ans.

Les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence à l’approche de la zone de travaux.