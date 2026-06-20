Au Canada, les pertes financières associées aux fraudes amoureuses ont connu une hausse marquée de 225% en quatre ans, passant de 18 M$ en 2020 à 58,4 M$ à 2024, mais il ne s’agit que la «pointe de l’iceberg», car les victimes de fraude amoureuse sont souvent honteuses et elles n’osent pas déclarer ces actes auprès des autorités compétentes.

C’est dans un tel contexte que la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a lancé le programme SAUVER (Soutien aux victimes de fraude, éduquer et référer), une initiative de prévention et d’accompagnement destinée aux personnes ayant été victimes de telles tromperies.

«Les victimes de fraude amoureuse subissent souvent des conséquences qui vont bien au-delà des pertes financières. Derrière chaque dossier se trouve une personne qui a été manipulée, trahie et profondément affectée», a rappelé par voie de communiqué l’agent sociocommunautaire responsable des aînés, Éric Boulianne.

«Avec le programme SAUVER, nous souhaitons offrir un espace d’écoute, de soutien et d’accompagnement pour aider les victimes à reprendre confiance et à poursuivre leur rétablissement», a-t-il fait savoir au sujet du programme qui a pris naissance en 2024 au sein du Service de police de la Ville de Montréal.

Le directeur de la Régie, Marco Carrier, a prévenu pour sa part que la fraude amoureuse ne se termine pas toujours lorsque la fraude est découverte, car plusieurs victimes demeurent vulnérables et peuvent être ciblées de nouveau par d’autres fraudeurs.

«En offrant de l’accompagnement, de l’information et des outils concrets de prévention, le programme SAUVER vise notamment à réduire les risques de revictimisation et à aider les participants à reprendre confiance en eux et en leur capacité à reconnaître les signaux d’alerte», a souligné M. Carrier.

Soutenir, éduquer, référer

Le programme SAUVER propose un accompagnement autour de trois rencontres. La première vise à soutenir en offrant un espace sécuritaire d’écoute, de partage et de soutien entre participants.

La deuxième a pour objectif d’éduquer afin de mieux comprendre les mécanismes de la fraude, reconnaître les signaux d’alerte et développer des stratégies de protection. La troisième rencontre sert à référer en présentant les ressources disponibles et accompagner les participants vers les services répondant à leurs besoins.

Il est à noter que le programme est offert sur invitation seulement, alors que les victimes sont contactées directement par les policiers ou la travailleuse sociale de la Régie.