Le soleil a le don de faire naître spontanément les sourires sur les visages, tout comme la Journée de la famille à Sainte-Julie. Pour la 30e édition de cet événement des plus courus, un «mariage» entre les deux s’imposait alors que le thème de cette journée bien spéciale sera : 30 ans sous le soleil.

La présidente du comité organisateur, Tanya Cleary, a rappelé, non sans fierté, que l’événement est toujours offert gratuitement à toutes les familles, comme le désiraient les organisateurs de la première édition. Elle a précisé que cette activité familiale se tiendra le 12 septembre, de 10h à 16h, au parc N.-P.-Lapierre.

Mme Cleary a rappelé que la Journée de la famille attire les familles par milliers, principalement de Sainte-Julie, bien sûr, mais aussi des villes environnantes comme Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Amable et Saint-Mathieu-de-Beloeil, en raison notamment de cette gratuité et de l’ambiance qu’on retrouve sur place.

De son côté, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a tenu à féliciter l’engagement des dizaines de bénévoles qui rendent cette journée possible, année après année.

Les familles pourront participer à des courses à obstacles, des jeux d’adresse, s’amuser dans les jeux gonflables, et plus encore. Comme chaque année, de l’animation ambulante est prévue toute la journée. De nombreux prix de présence seront aussi offerts lors de la journée, alors que des collations seront servies gratuitement sur place. Les participants sont invités à venir en transport en commun, en transport actif ou à utiliser le service de navette qui sera mis en place. Il est à noter qu’en cas de pluie abondante, l’activité sera reportée au dimanche 13 septembre.

