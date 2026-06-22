Ski Saint-Bruno a lancé son tout nouveau Camp de jour SSB. Dès la fin juin, la station de ski se métamorphosera en un terrain de jeu en plein air qui accueillera des jeunes de 6 à 13 ans.

«Face à la demande grandissante des familles de la région pour des activités de plein air de qualité, Ski Saint-Bruno diversifie son offre et propose une formule unique où le plaisir rencontre la découverte, beau temps, mauvais temps», indique la station.

Le programme multidisciplinaire propose aux campeurs une offre variée axée sur le développement des jeunes à travers le jeu, la curiosité et la collaboration.

Rallye en montagne, Planches à pagaie géantes Atelier d’art culinaire Initiation au vélo et créations « nature art » font partie des activités

Cette nouveauté marque un tournant pour Ski Saint-Bruno qui développe désormais une offre quatre saisons. La montagne accueille actuellement 450 000 visiteurs par an.