La jeune Bouchervilloise Roseline Desmarais a contribué à une performance remarquable d’Équipe Québec lors des United World Games 2026, présentés du 18 au 21 juin à Klagenfurt, en Autriche.

L’équipe féminine U13 a remporté la médaille d’or dimanche grâce à une victoire de 3 à 1 en finale.

Joueuse du Club de soccer de Boucherville, où elle évolue sous la direction de l’entraîneur Stéphane Thérien, Roseline a été sélectionnée, le printemps dernier, pour représenter le Québec à l’occasion de ce prestigieux rendez-vous sportif international.

Les United World Games sont considérés comme l’un des plus importants événements sportifs jeunesse au monde. Cette année, près de 9 000 athlètes provenant de 31 pays ont participé aux compétitions dans 11 disciplines sportives, dont le soccer.

Parrainés par l’UNESCO, les Jeux mettent l’accent sur les échanges culturels, le respect et l’amitié entre jeunes sportifs de différentes nationalités.

Grâce à la Délégation Canada, les athlètes québécois ont eu l’occasion de porter les couleurs d’Équipe Québec et de vivre une expérience unique sur la scène internationale.

Au-delà de la compétition, les participants ont pu partager leur passion du sport avec des jeunes venus des quatre coins du globe.

Pour Roseline Desmarais et ses coéquipières, cette aventure s’est conclue de la plus belle façon qui soit avec une médaille d’or et le titre de championnes des United World Games dans la catégorie féminine U13.