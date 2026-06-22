Êtes-vous en faveur des poules en milieu urbain? Avez-vous été incommodé par l’utilisation du foyer extérieur de votre voisin? Quel est votre niveau de préoccupation par rapport à des enjeux climatiques? Quel est le nombre d’étages acceptable pour un développement au 996, montée Sainte-Julie? La Ville interroge sa population sur plusieurs sujets via la plateforme de consultation en ligne, et ce, jusqu’au 26 juin.

Quatre consultation sont en cours sur la possibilité d’autoriser les poules en milieu urbain, le Plan vert, les feux de foyers extérieurs et intérieurs, ainsi que le développement résidentiel au 996, montée Sainte-Julie.

En ce qui concerne les poules pondeuses, la Ville aimerait savoir entre autres si des citoyens sont intéressés à garder des poules pondeuses, si cela était permis; si les résidents seraient à l’aise si les voisins immédiats avaient des poules pondeuses; s’il y avait un projet pilote, le répondant serait-il intéressé à y participer; quelles sont les principales préoccupations par rapport à cet enjeu, etc.

À une semaine de l’échéancier, c’est le sujet des feux extérieurs et intérieurs qui a le plus mobilisé les citoyens. On demande notamment si le répondant a déjà été incommodé par l’utilisation d’un foyer extérieur; si oui, comment la personne a abordé cette problématique; quelles sont les nuisances occasionnées par l’utilisation d’un foyer extérieur dans le voisinage; etc.

Du côté du Plan vert, on veut savoir le niveau de préoccupation des citoyens par rapport à des enjeux climatiques comme les hausses de températures, les pluies abondantes, les sécheresses, la présence de vecteurs de maladie, les événements climatiques extrêmes, etc. On demande aussi aux citoyens s’ils seraient en faveur des compteurs d’eau résidentiels, d’ajouter des jeux d’eau, de protéger la forêt du secteur Vilamo, etc.

Pour le développement du 996, montée Sainte-Julie (près du boul. N.-P.-Lapierre), la Ville veut savoir si les citoyens ont des préoccupations par rapport à un futur projet; les hauteurs maximales qui devraient être permises; si une zone tampon végétalisée entre un nouveau bâtiment et ses voisins est suffisante pour atténuer les impacts visuels et sonores, etc.

Pour exprimer son opinion d’ici au 26 juin: saintejulieconsulte.ca