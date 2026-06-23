Le CAA-Québec appelle à la prudence en ce début d’été, car si la belle saison est très attendue, elle s’avère également très dangereuse puisque l’organisme a recensé 100 décès lors d’accidents de la route l’été dernier, soit entre la fête nationale et la fête du Travail.

Ces «75 jours les plus meurtriers», tels que qualifiés par le CAA, représentaient plus du quart de tous les accidents mortels survenus en 2025. Le directeur de laFondation CAA-Québec, André Durocher, a rappelé par voie de communiqué que la grande majorité de ces drames n’a pas été causée par l’état de la chaussée ou par les conditions météo, mais par des comportements humains, ce qui les rend évitables.

À l’échelle régionale, cette période estivale a été particulièrement meurtrière en Montérégie puisqu’elle représentait 34% des décès durant l’année, suivie par la Mauricie (33%), Chaudière‑Appalaches (33%), l’Estrie (29%) et le Bas‑Saint‑Laurent (25%).

Ce bilan est particulièrement lourd pour la région de l’Abitibi‑Témiscamingue (43%) et il est pour le moins préoccupant pour la Côte‑Nord, alors que 60% des décès sur les routes durant l’année surviennent durant la période estivale.

L’alcool : dangereux et… coûteux

CAA‑Québec souligne aussi que l’alcool au volant demeure un facteur de risque majeur. Au‑delà des conséquences humaines souvent irréparables, les données compilées par l’organisme démontrent qu’une première condamnation peut facilement coûter près de 10 000$, une fois additionnés les amendes, les frais judiciaires, les coûts liés au véhicule et l’augmentation importante des primes d’assurance.

Un sondage sur les intentions de vacances mené par le CAA-Québec démontre que 57% des Québécois passeront leur été dans la province, ce qui signifie que les routes seront assurément très achalandées.

«Alors que la période estivale rime avec déplacements et escapades, tous les usagers de la route sont invités à redoubler de vigilance, à éviter les distractions et à adopter des comportements responsables pour la sécurité de tous», a conclu André Durocher.