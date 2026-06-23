Les interventions de citoyens lors des assemblées publiques sont nombreuses au sujet de la phase 3 du parc Saint-Charles, puisque ce dossier a connu plusieurs changements depuis l’approbation de ce projet de développement en 2019. C’est dans un tel contexte que les conseillers municipaux indépendants, Carine Durocher et Gaétan Marcil, demandent la tenue d’une consultation publique afin que le nouveau propriétaire du terrain puisse présenter à la population la version actualisée de son projet.

Ce dossier a connu de nombreux rebondissements au fil des années. Rappelons pour mémoire que sa naissance a été pour le moins tumultueuse, alors que le projet de développement immobilier dans ce parc avait soulevé l’ire de plusieurs citoyens en 2019, menant d’ailleurs à une pétition citoyenne de 2 745 signataires.

Le 9 septembre 2019, le conseil a adopté une résolution approuvant une version révisée du projet de développement de la phase 3 du parc Saint-Charles. Cette version prévoyait entre autres la réduction de la superficie du terrain visé par le projet d’environ 1 900 m²; le retrait des 15 triplex prévus au concept initial et leur remplacement par 20 maisons de ville; une diminution du nombre total d’unités résidentielles projetées, passant de 86 à 63 logements.

Par la suite, le 13 avril 2021, le ministère de l’Environnement a exprimé son refus concernant l’autorisation nécessaire au projet. Le 4 juillet 2024, le Ministère a délivré finalement une autorisation permettant la réalisation du projet domiciliaire, assortie de certaines restrictions limitant la superficie pouvant être développée.

Le 6 février 2026, le terrain a été vendu à un nouveau propriétaire pour une somme de 10 M$.

Mandater une firme juridique

«Avec toutes les nouveautés survenues depuis 2019, il est important que les résidents du secteur soient consultés» a souligné pour sa part le conseiller du district Saint-Charles, Gaétan Marcil.

«En septembre dernier, le maire s’était d’ailleurs engagé à ce que les résidents du secteur soient consultés. Nous croyons aujourd’hui que cette démarche devrait être élargie à l’ensemble de la population», a renchéri de son côté Carine Durocher.

Les conseillers indépendants demandent donc au propriétaire actuel du terrain de présenter publiquement son projet et de consulter la population varennoise quant aux orientations envisagées pour la phase 3 du parc Saint-Charles.

Les deux élus veulent aussi que le conseil municipal mandate une firme juridique indépendante afin de clarifier les obligations et responsabilités découlant de l’acte de vente signé en septembre 2019 et de la résolution de novembre 2019 autorisant le maire à signer un addenda à l’offre de vente du terrain.

«Les citoyens ont droit à une information complète sur l’avenir de ce site et sur les engagements qui encadrent son développement. La transparence et la participation citoyenne doivent guider les prochaines étapes de ce dossier», ont fait valoir les deux élus.