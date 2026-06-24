Le territoire du parc national des Îles-de-Boucherville sera agrandi. L’aire protégée passera de 8,14 à 8,34 kilomètres carrés, soit un agrandissement de 0,20 kilomètre carré. Cette expansion représente une hausse d’environ 2,5 % de la superficie du parc, l’équivalent d’une vingtaine de terrains de soccer. Les nouvelles limites territoriales seront officielles à compter du 2 juillet, a annoncé le gouvernement du Québec.

Le secteur ajouté, situé sur l’île Charron à proximité de l’entrée actuelle du parc, a été acquis par le gouvernement en 2011 à la suite d’une mobilisation citoyenne qui visait à empêcher le projet résidentiel de l’homme d’affaires Luc Poirier qui souhaitait faire de l’île Charron une deuxième Île-des-Soeurs.

Ce territoire est composé principalement d’une forêt mature présentant un intérêt écologique important, notamment en raison de la présence de la couleuvre brune, une espèce désignée menacée, et d’un fort potentiel pour l’observation des oiseaux, signale le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Avant d’être accessible au public, certains secteurs devront toutefois faire l’objet d’une réhabilitation environnementale en raison de la présence de sols contaminés et de résidus datant notamment des travaux liés à la construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans les années 1960.

Les travaux de réhabilitation sont prévus en 2027 et 2028, suivis par l’aménagement d’un sentier pédestre, d’aires de repos et de la reconstruction du camping pour véhicules récréatifs.

Créé en 1984, le parc national des Îles-de-Boucherville accueille près de 400 000 jours de visiteur annuellement. Après le pic de fréquentation observé pendant la pandémie, l’achalandage s’est stabilisé autour de 396 000 jours de visite en 2024-2025