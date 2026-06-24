Scott McInnes est recherché par la Sûreté du Québec pour bris de conditions. L’homme de 29 ans de Salaberry-de-Valleyfield a brisé son bracelet antirapprochement et ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

L’homme mesurant 5 pi 8 po (1m72) aux yeux et aux cheveux bruns a été vu pour la dernière fois vers 4h30 du matin le 24 juin, dans le secteur de la rue Zouave à Salaberry-de-Valleyfield.

Il se déplacerait à bord d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 2017 de couleur noire avec une plaque d’immatriculation des anciens combattants immatriculé 077 PCB.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail à manches courtes noir avec un logo «The North Face» blanc, un pantalon gris et une casquette foncée.

La SQ précise que toute personne qui apercevrait cet individu est priée de ne pas intervenir directement avec lui et de communiquer avec le 911.

Aussi, toute information pouvant permettre de retrouver Scott McInnes peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.