Les célébrations de la Fête nationale ont attiré de nombreux citoyens à Boucherville les 23 et 24 juin.

En soirée, le parvis de l’église Sainte-Famille s’est animé grâce au spectacle du groupe Vox Pop, qui revisite les grands classiques de la chanson québécoise. La prestation, chaleureusement accueillie par un large public, a contribué à créer une ambiance festive au cœur du Vieux-Boucherville.

Le Trio Eolia, des Productions PS2, a également captivé les spectateurs avec un spectacle de cirque mêlant acrobaties et performances visuelles.

(Photo : La Relève – Diane Lapointe)

Le lendemain, de nombreuses familles se sont donné rendez-vous au parc de la Rivière-aux-Pins pour une journée d’activités inspirées de l’univers des jeux vidéo, où petits et grands ont pu profiter d’animations variées dans une atmosphère conviviale.

(Photo : La Relève – Diane Lapointe)

Les traditionnels feux d’artifice Desjardins ont conclu les festivités le 24 juin. Ils étaient de nouveau lancés depuis un autre site que le fleuve, soit du centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

(Photo : gracieuseté Michèle Blanchette)

Le maire de Boucherville, Jean Martel, dit toutefois regretter l’époque où les feux étaient tirés au milieu du fleuve, directement en face de l’église Sainte-Famille. Selon lui, ce site offrait un cadre exceptionnel. Cette possibilité n’est plus envisagée, puisque le Parc national des Îles-de-Boucherville estime que cette activité est incompatible avec sa mission de protection et de mise en valeur du milieu naturel.