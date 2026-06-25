Le vent dans les voiles
L’ouverture officielle du Club nautique de Mézy a eu lieu le 13 juin. Depuis plus de 55 ans, le Club fait partie intégrante du décor enchanteur de Boucherville. Le Club offre la mise à l’eau des embarcations à voile à ses membres résidents de Boucherville seulement, tout en accueillant cyclistes et promeneurs dans le respect des règlements du site. Le club bénéficie du soutien de la Ville.
Élus d’un jour
Neuf élèves de 6e année ont participé à l’activité Élus d’un jour. Ils ont visité l’hôtel de ville et des bâtiments municipaux, simulé une séance publique et une période de questions. Ils ont signé le livre d’or de la Ville, et reçu un certificat de participation. Félicitations à Adrien Roy (Antoine-Girouard), Nico Alcindor, (Boucherville Elementary School), William Descheneaux (De La Broquerie), Sofia Cardoso (Les Jeunes Découvreurs), Anna Lapierre (Louis-Hippolyte-Lafontaine), Chloé Lapierre (Père-Marquette), Sara Castellanos-Fernandez (Pierre-Boucher), Velesie Tuglavina (Les Trois Saisons) et Étienne Ayotte (Paul-VI).
La force de la solidarité
La Ville a remis le prix Pierre-Boucher à Jean-Marie Girard, président et fondateur de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud qu’il a fondée en 2001. Il voulait s’assurer que les dons recueillis sur la Rive‑Sud profitent directement aux organismes locaux. En 25 ans, l’organisme a amassé près de 9,1 M$ en argent et l’équivalent de 2,7 M$ en denrées alimentaires. De cette somme, plus de 320 000 $ ont été remis au Comité d’entraide de Boucherville qui offre de l’aide alimentaire. M. Girard a reçu en 2019 la Médaille du lieutenant‑gouverneur du Québec, et en 2025 la Médaille du couronnement du roi Charles III.
De jeunes judokas… renversants!
Six athlètes du programme Sport-études de l’école De Mortagne ont pris part au Championnat canadien de judo qui s’est déroulé à Calgary, du 14 au 18 mai dernier. Ces jeunes judokas ont remporté un total de trois médailles, soit deux d’argent et une de bronze. Chez les U16 – 42 kg, Émile Denis-Nadeau a remporté l’argent en vertu de trois victoires et une défaite, alors qu’Ashkan Khahan-Zamora a fait de même dans la catégorie – 66 kg. Du côté des U18 – 66 kg, Edouard Chassé a récolté la médaille de bronze grâce à quatre victoires et une seule défaite. Quelle belle façon pour ces jeunes sportifs de clore leur année!
Médaillés d’argent aux Championnats canadiens
On retrouve sept membres de l’équipe benjamine du Noir et Or de l’école De Mortagne sur l’équipe de volleyball masculin des Lynx 14 ans et moins. Cette formation a remporté la médaille d’argent lors du Championnat national de Volleyball Canada qui s’est tenu à Mississauga, en Ontario, du 15 au 17 mai derniers. Les jeunes athlètes ont su élever leur jeu à un niveau remarquable pour leur catégorie d’âge, alors qu’ils ont remporté une victoire des plus encourageantes en ronde préliminaire contre la meilleure équipe au pays. La logique a prévalu en grande finale, mais nos représentants leur ont donné toute une frousse!