Le vent dans les voiles

La force de la solidarité

La Ville a remis le prix Pierre-Boucher à Jean-Marie Girard, président et fondateur de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud qu’il a fondée en 2001. Il voulait s’assurer que les dons recueillis sur la Rive‑Sud profitent directement aux organismes locaux. En 25 ans, l’organisme a amassé près de 9,1 M$ en argent et l’équivalent de 2,7 M$ en denrées alimentaires. De cette somme, plus de 320 000 $ ont été remis au Comité d’entraide de Boucherville qui offre de l’aide alimentaire. M. Girard a reçu en 2019 la Médaille du lieutenant‑gouverneur du Québec, et en 2025 la Médaille du couronnement du roi Charles III.