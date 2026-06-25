Pour pédaler à proximité ou s’adonner à une petite escapade, voici quelques suggestions d’endroits qui plairont tant aux cyclistes amateurs qu’aux plus sportifs.

Parc régional de Beauharnois-Salaberry

Le Parc régional de Beauharnois-Salaberry offre un réseau de 72 km de pistes cyclables. Les sentiers asphaltés longent le canal de Beauharnois et sillonnent des zones rurales. Plusieurs haltes offrent des tables de pique-nique et des toilettes ainsi que des panneaux d’interprétation.

Circuit de la rivière Châteauguay

Pédaler de Châteauguay à Sainte-Martine, en longeant la paisible rivière Châteauguay et les rives du fleuve, dans des paysages agricoles et en traversant quelques vallons. «Un itinéraire tout en douceur, idéal pour les cyclistes qui aiment pédaler au fil de l’eau et se ressourcer dans un décor enchanteur», décrit Tourisme Montérégie.

Promenade fluviale

Après des travaux de réfection et de modernisation en 2025, la Promenade fluviale du Grand Montréal compte désormais 13,4 km de voie cyclable remis à neuf seront accessibles. Ce lien relie Sainte-Catherine à Saint-Lambert. Fini, le tronçon en poussière de roche! Tout ce secteur est désormais sur l’asphalte. Des épreuves des Championnats du monde sur route de l’Union cycliste internationale (UCI) s’y dérouleront en septembre.

La Riveraine

Encore le fleuve, mais cette fois, un peu plus à l’est. Pourquoi ne pas emprunter la piste la Riveraine à partir de Longueuil, le long du Saint-Laurent, pour traverser Boucherville et y faire une pause au charmant parc Joseph-Laramée. Le site web Komoot propose un circuit qui se rend jusqu’à Varennes, en empruntant principalement des pistes cyclables.

Soulanges

La piste cyclable Soulanges longe le canal du même nom sur une distance de 23,5 km entre Pointe-des-Cascades et Les Coteaux, puis mène de Saint-Zotique à Rivière-Beaudette pour un total de 35 km d’asphalte. De nombreuses haltes avec des bornes de réparation de vélo, des toilettes et des cartes détaillées jalonnent le parcours. Une petite navette fluviale traverse cyclistes et piétons entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres.

Circuit Hemmingford et Covey Hill

Le circuit Hemmingford est le préféré des cyclistes de performance de la région montréalaise, selon Tourisme Montérégie. Distance : 116 km. Dénivelé : 479 m. Pour atteindre son sommet, il faut affronter une pente assez raide d’environ 3 km. Après l’effort, on peut admirer la vue! La Covey Hill s’étire sur quelques kilomètres avant d’atteindre un niveau plus plat, notamment par la montée Stevenson.