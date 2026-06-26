Julien Béliveau a été accusé de voyeurisme, vol et crimes à caractère sexuel sur des mineurs, le 15 juin dernier au palais de justice de Saint-Hyacinthe. L’enquête n’écarte toutefois pas la possibilité qu’il y ait d’autres victimes dans les villes environnantes et la police lance donc un appel à la population.

L’homme de 45 ans a été déclaré coupable de voyeurisme, vol de sous-vêtements ne dépassant pas une valeur de 5 000$, de production, distribution et possession de pornographie juvénile, ainsi que d’entente ou arrangement en vue de commettre une agression sexuelle sur un tiers âgé de moins de 16 ans.

Julien Béliveau a été condamné à 36 mois de détention et il devra respecter de nombreuses conditions de protection envers les enfants à sa sortie.

Soulignons à cet effet que le résident de Saint-Mathias-sur-Richelieu avait été également reconnu coupable en avril 2025 du bris de quatre conditions émis par le tribunal en 2022, dont l’interdiction d’être en présence de mineurs.

Victimes ou témoins recherchés

L’identité des victimes, toutes mineures, est sous-ordonnance de non-publication et les faits reprochés à l’accusé se sont échelonnés entre 2010 et 2022. La Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent a indiqué que l’enquête n’écarte pas la possibilité qu’il y ait d’autres victimes dans les villes environnantes.

Un appel a donc été lancé à toute personnesusceptible d’avoir été victime ou témoin d’actes répréhensibles de nature sexuelle commis par Julien Béliveau à communiquer avec le 9-1-1 ou à Info-Crime au 450 922-7001, poste 399 en toute confidentialité.

La Régie indique qu’il est également possible de se présenter aux postes de Sainte-Julie ou de Belœil pour fournir une déclaration ou déposer une plainte officielle.