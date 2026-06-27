La Ville de Boucherville a souligné l’apport exceptionnel de deux citoyens dont les gestes répétés contribuent concrètement à sauver des vies. René Drouin et René Gendron ont respectivement accompli, au cours de leur vie, 500 et 1 000 dons de sang. Le 23 juin, le conseil municipal de Boucherville leur a remis le prix Louis-Lacoste, de l’Ordre du mérite de la Ville.

René Drouin est issu d’une famille pionnière de l’Abitibi installée dans les années 1930. Il a grandi dans un environnement où l’entraide et la solidarité étaient essentielles à la survie et au développement de la communauté. Cette culture du bien commun a façonné son identité et son sens de l’engagement, a souligné la conseillère municipale Isabelle Bleau lors de la remise des prix.

René Drouin signe le Livre d’or de la Ville. (Photo: La Relève – Diane Lapointe)

Dès l’âge adulte, il a commencé à donner du sang lors de cliniques itinérantes, tout en soutenant diverses causes caritatives. Son installation dans les grands centres, notamment à Québec et Montréal, lui a permis de donner plus régulièrement.

À la retraite, disposant de plus de temps, il a intensifié ses dons et a franchi le cap des 500 dons. Il poursuit encore aujourd’hui ses gestes de solidarité, en plus de son implication bénévole dans la communauté.

René Gendron, pour sa part, a atteint les 1 000 dons de sang, ce qui est très rare. Toutes les deux semaines, il se rend au centre de dons afin de poursuivre ce qu’il décrit comme une mission de vie. Son engagement prend racine en 1973, lorsque son fils aîné, né prématurément, a eu besoin de transfusions pour survivre. Marqué par cette épreuve, il s’était promis de devenir donneur si son enfant s’en sortait.

Cette promesse a été tenue et a marqué le début d’un engagement constant. Au fil des années, d’autres situations personnelles ont renforcé sa détermination, notamment la maladie du fils d’un ami proche. Il a également diversifié ses dons en plaquettes et en plasma.