Un bateau a pris feu à sa sortir de l’eau, près de la marina de Boucherville, ce samedi 27 juin vers 14h25. Un jeune homme de 23 ans a été brûlé aux mains. Il s’agit de blessures légères.

Une quinzaine de pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, notamment venus de la caserne limitrophe et de l’équipe nautique, ont été mobilisés.

Un écoulement de gaz provenant du bateau serait à l’origine de l’incendie.

Le boul. Marie-Victorin dans ce secteur est fermé à la circulation.