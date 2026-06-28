À l’occasion de son 30e anniversaire, la Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville (SOCHEB) a reçu le prix Louis-Lacoste, une distinction remise par le conseil municipal afin de souligner sa contribution exceptionnelle à la communauté.

La conseillère municipale Isabelle Bleau a rappelé que l’organisme, fondé en 1996 par Marie-Thérèse Dupuis, est devenu au fil des ans un acteur incontournable de la vie communautaire. «La Société, c’est une équipe dynamique, dédiée à l’horticulture, à l’écologie et évidemment aussi à l’environnement. L’équipe a à cœur de susciter, par sa programmation, de l’intérêt et de la créativité chez ses membres », a-t-elle déclaré.

L’organisme offre des conférences, une vente annuelle de vivaces et des visites de jardins afin de favoriser le partage de connaissances et de promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement.

Mme Bleau a souligné l’originalité de plusieurs activités proposées au fil des ans, citant notamment des conférences sur la cueillette d’algues, les fines herbes en cuisine, les pollinisateurs ou encore les changements climatiques.

Depuis plus de 20 ans, la Société organise également des visites horticoles dans différentes régions du Québec, des activités qui attirent autant les membres que le grand public.