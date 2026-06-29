Les Airs d’été Desjardins feront vibrer la place de l’église Sainte-Famille tout l’été. Cette série de spectacles gratuits présentée par la Ville de Boucherville en collaboration avec son partenaire principal, la Caisse Desjardins des Patriotes, ramène la musique au cœur du Vieux-Boucherville. De Pierre Lapointe à Daniel Boucher, en passant par les sœurs Boulay, la programmation promet un été animé.

Chaque mercredi soir à 19h30, les citoyens sont invités à se rassembler à la place de l’église Sainte-Famille pour profiter d’une programmation musicale variée en plein air.

La saison s’amorcera le 8 juillet avec le spectacle de Pierre Lapointe. La première partie sera assurée par Djou, lauréate du concours Ma première scène.

Le 15 juillet, le public pourra voir les sœurs Boulay ainsi qu’Elliot Maginot.

Le 22 juillet, la scène accueillera Tassez-vous de d’là, un hommage au groupe Les Colocs.

Le 29 juillet, Éléonore Lagassé prendra le relais avant que la série ne se conclue le 5 août avec Daniel Boucher.

Avec cette programmation éclectique, les Airs d’été Desjardins promettent encore une fois d’animer les soirées estivales au cœur du Vieux-Boucherville et d’offrir aux amateurs de musique des rendez-vous festifs et rassembleurs dans un cadre patrimonial unique. Apportez vos chaises !