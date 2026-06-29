Les cônes orange se multiplient souvent au printemps et un de ces chantiers devrait avoir des impacts sur bon nombre de conducteurs à Sainte-Julie, alors que la réfection du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue Principale impliquera, dès le 6 juillet, la fermeture pour plusieurs semaines de cette intersection importante.

Lors de l’assemblée publique du 10 mars, le conseil a adopté un règlement décrétant la réalisation des travaux de réfection des infrastructures sur une portion de ces voies, pour un montant de 6,8 M$. De cette somme, une aide financière de 3,5 M$ a été octroyée dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les travaux ont pour objectif de sécuriser cette intersection, de corriger l’état de la chaussée, de remplacer des ponceaux pour améliorer l’écoulement des eaux de pluie, et de fluidifier la circulation automobile par l’ajustement des voies et des feux de circulation.

La Ville a indiqué que l’intersection devrait être libérée au plus tard le 29 août, soit avant la rentrée scolaire. Cependant, le chemin du Fer-à-Cheval, entre la rue Principale et le 738, chemin du Fer-à-Cheval, restera quant à lui fermé jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Plusieurs détours seront mis en place durant ce chantier, soit par la rue Principale, la rue Cyrille-Lapointe et le chemin de Touraine (en passant dans la Ville de Saint-Amable); via le chemin de Touraine, la montée Sainte-Julie et les rues des Capucines, des Iris et des Pervenches; par la rue Principale, la montée des Quarante-Deux, l’autoroute 20, la rue de Murano et le chemin du Fer-à-Cheval.

De plus, des ententes seront prises entre la Ville de Sainte-Julie et les commerçants du secteur pour permettre le passage des véhicules d’urgence lors d’interventions au-delà de la zone de travaux et à Saint-Amable.