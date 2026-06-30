Ce n’est pas chose aisée que de résumer le parcours riche et très actif de Suzanne Roy au cours des 30 dernières années, mais on peut toutefois souligner sans se tromper qu’elle les a essentiellement consacrées aux familles, puisque c’est en pensant à elles qu’elle a été élue en 1996 conseillère, puis mairesse de Sainte-Julie. Elle a par la suite été ministre de la Famille et ensuite députée de Verchères en gardant bien sûr leurs préoccupations en tête. Et c’est donc un juste retour des choses qu’après avoir pensé aux autres, elle pensera dès cet automne à sa propre famille en goûtant chaque précieux moment avec sa petite-fille!

Les élus de Sainte-Julie d’hier et d’aujourd’hui ont rendu hommage à une femme qui a marqué la région. (Photo : La Relève – Daniel Bastin)

Le 19 juin, le Centre communautaire de Sainte-Julie était rempli d’amis, de membres d’organismes communautaires, de collègues, de citoyens ainsi que d’élus d’hier et d’aujourd’hui pour un hommage-surprise à celle qui a consacré 30 ans de sa vie à servir les citoyens de Sainte-Julie, de la circonscription et même du Québec.

Son équipe d’adjointes, qu’elle a maintes fois remercié, a travaillé fort pour préparer cet hommage qui a pris la forme de l’Heure du conte de Suzanne Roy, un clin d’œil à son amour des enfants, de la famille et des histoires qui rassemblent.

Un selfie entre maires d’ex-Villes du bonheur : Varennes en 2019, Sainte-Julie en 2008, 2009, 2011 et 2014, ainsi que Repentigny en 2007 et 2010. (Photo : La Relève – Daniel Bastin)

À travers différents chapitres de son cheminement, quelques personnes ayant marqué son parcours ont partagé souvenirs, anecdotes et témoignages de ses 30 années d’engagement public, tout en saluant la femme «généreuse, rassembleuse, humaine et profondément présente pour les autres».

«C’est ma mairesse!»

Parmi les invités surprise, on remarquait entre autres les ministres Samuel Poulin, aux Affaires municipales, et Simon Jolin-Barrette, à la Justice, ainsi que les députés Jean-Bernard Émond (Richelieu) et Shirley Dorismond (Marie-Victorin), qui se sont amusés à taquiner la future retraitée… avant qu’elle ne réplique à son tour!

Mme Dorismond a livré une anecdote qui est pour le moins significative, alors que les deux femmes faisaient du porte-à-porte dans Marie-Victorin. Une dame souffrant d’Alzheimer s’est approchée de Suzanne Roy et lui a lancé avec un large sourire : «C’est ma mairesse!» avant qu’elles ne se serrent dans les bras! « Suzanne a marqué l’esprit des gens à ce point!», a confié avec émotion Shirley Dorismond.

Suzanne Roy a toujours adoré rencontrer les gens, passer du temps avec eux et même faire du porte-à-porte, un de ses «sports» préférés! Lorsqu’elle a décidé de se lancer en politique provinciale en 2022, il lui fallait 100 signatures de citoyens pour appuyer sa candidature. Elle en a récolté… 1 000!

Il était pour le moins significatif de constater que, pendant une bonne partie de l’hommage, sa petite-fille était tout heureuse à ses côtés. À un autre moment, Suzanne Roy tenait dans ses bras un tout petit poupon qui se blottissait bien tranquille aux creux de ses bras. Ce sont eux qui auront dorénavant toute son attention.

À la toute fin, Suzanne Roy a remercié tous les gens qui ont eu le bonheur de croiser sa route, mais elle a lancé un merci tout spécial aux organismes communautaires qui étaient nombreux dans la salle : «Vous êtes très importants! Vous êtes le cœur et l’âme d’une communauté!»

Et on serait porté à ajouter : c’est ce qu’elle a également été pendant ces 30 années!…

Au revoir Suzanne!…