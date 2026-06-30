Face à une hausse marquée des abandons à l’approche de la période des déménagements, Proanima lance une vaste campagne d’adoption sans frais dans ses trois centres de services.

Jusqu’au 19 juillet, tous les chats, chiens et lapins admissibles pourront être adoptés gratuitement, moyennant un don volontaire.

L’organisme, qui dessert 16 municipalités et accueille plus de 6 000 animaux chaque année, reçoit actuellement en moyenne une cinquantaine de nouveaux animaux chaque jour dans son réseau. Cette situation exerce une pression importante sur ses équipes et ses installations.

«Notre objectif est de permettre à un plus grand nombre d’animaux de trouver rapidement une famille tout en libérant des places pour ceux qui continueront d’arriver au cours des prochaines semaines», explique le Dr Vincent Paradis, directeur en médecine de refuge chez Proanima.

Les chats largement majoritaires

Selon le vétérinaire, les chats représentent entre 75% et 80% des admissions dans les refuges de l’organisation, tandis que les chiens comptent pour environ 12% à 15% des arrivées.

Les principales raisons invoquées lors des abandons demeurent la surpopulation animale dans les foyers, les déménagements, les difficultés personnelles et les problèmes de santé des animaux. À ces facteurs s’ajoutent les nombreuses portées de chatons retrouvées à l’extérieur.

«C’est d’ailleurs pour cette raison que nous menons chaque année un blitz de stérilisation tôt au printemps afin de réduire les naissances non planifiées et la surpopulation féline», souligne le Dr Paradis.

Effort collectif

Bien que le centre de Boucherville ne reçoive pas à lui seul une cinquantaine d’animaux quotidiennement, il participe pleinement à l’effort du réseau. «Les trois succursales travaillent ensemble pour répondre aux besoins des quelque 2,2 millions de citoyens et de leurs animaux desservis par Proanima. Le centre de Boucherville contribue donc aux soins et à l’hébergement des animaux admis dans l’ensemble du réseau», précise le vétérinaire.

Une adoption encadrée

Proanima insiste sur le fait que l’absence de frais d’adoption ne signifie pas un relâchement des critères de sélection. Le processus d’évaluation demeure identique afin d’assurer le meilleur jumelage possible entre l’animal et sa future famille.

Tous les animaux offerts en adoption bénéficient également des mêmes soins que durant le reste de l’année. Ils sont examinés par une équipe vétérinaire, vaccinés, stérilisés, micropucés et traités contre les parasites avant leur départ. Une assurance temporaire est également incluse.