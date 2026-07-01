Forte de ses 146 ans d’histoire, l’Exposition agricole du comté de Verchères est l’une des plus ancienne à travers le Québec et elle mettra en valeur encore cette année l’agriculture locale à travers une programmation diversifiée présentée du 3 au 5 juillet.

La vice-présidente de la Société d’Agriculture du comté de Verchères, Élodie Malo, a rappelé que le vendredi sera consacré à la jeunesse, alors que l’événement accueillera pour une 10e année consécutive des groupes de centres de la petite enfance.

Du 3 au 5 juillet, les visiteurs pourront interagir avec les producteurs sur place, découvrir le patrimoine agricole et en apprendre davantage sur la machinerie ancienne et moderne. L’accent sera porté sur un produit emblématique de la région, la culture du maïs, afin d’en faire découvrir les différentes variétés et usages.

Des spectacles variés

Le savoir-faire agricole sera mis en évidence le samedi avec des activités de jugements d’animaux. On présentera aussi un spectacle familial humoristique qui allie magie et démonstrations d’agilité par des chiens habilement dressés, le Chien-Show, ainsi qu’un Hommage aux Cowboys fringants par le groupe Break syndical.

Le dimanche 5 juillet fera place au grand retour du concours d’attelage de chevaux lourds, suivi du toujours spectaculaire derby de démolition et d’un spectacle d’Arthur l’Aventurier intitulé les Africanimaux.

Les administrateurs bénévoles de la Société d’agriculture du comté de Verchères vous invite à leur 146e édition : Sylvain Joubert, Benoit Chaput, Émilie Provost, Kassendra Dinelle, Élodie Malo, Mélanie Malo, Félix Provost, Félix Larivière et Lisa Tardif (absent sur la photo, Guillaume Ménard et André Palardy). (Photo : gracieuseté)

Mme Malo a rappelé que l’événement se veut accessible et familial. C’est pourquoi l’entrée est gratuite pour les jeunes de 12 ans et moins. Elle a de plus souligné le rôle essentiel de l’Exposition pour rapprocher les milieux urbain et agricole.

Notons en terminant que l’événement familial attire près de 7 000 visiteurs en trois jours, et que leur provenance dépasse de plus en plus les limites de la MRC de Marguerite-D’Youville.