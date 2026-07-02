Belle fête entre voisins

Dans le vieux village de Boucherville, le 7 juin, plus d’une trentaine de voisins des rues de la Perrière nord, de la rue Saint-Charles, et de Monbrun, se sont rassemblés sous le chapiteau, dans le jardin communautaire tout juste à côté de l’église Sainte Famille, pour souligner la journée mondiale des voisins. Il y eut présentation de chaque voisin, poignées de mains, sourires et plaisirs partagés lors d’un repas communautaire au son des airs mélodieux du duo Violon UP Electric Cat. Le maire Jean Martel leur a fait l’honneur de sa présence et avec l’apparition du soleil vers 17h et du coucher de soleil sur le fleuve, ce fut une soirée magique empreinte de bonheur, se remémorent Martine et Robert Sévigny.