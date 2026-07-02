Belle fête entre voisins
Dans le vieux village de Boucherville, le 7 juin, plus d’une trentaine de voisins des rues de la Perrière nord, de la rue Saint-Charles, et de Monbrun, se sont rassemblés sous le chapiteau, dans le jardin communautaire tout juste à côté de l’église Sainte Famille, pour souligner la journée mondiale des voisins. Il y eut présentation de chaque voisin, poignées de mains, sourires et plaisirs partagés lors d’un repas communautaire au son des airs mélodieux du duo Violon UP Electric Cat. Le maire Jean Martel leur a fait l’honneur de sa présence et avec l’apparition du soleil vers 17h et du coucher de soleil sur le fleuve, ce fut une soirée magique empreinte de bonheur, se remémorent Martine et Robert Sévigny.
Lysandre remporte le Prix Félix-Leclerc
L’autrice-compositrice-interprète Lysandre Ménard est la 30e lauréate du Prix Félix-Leclerc de la chanson remis par la SOCAN. La Bouchervilloise a reçu cette distinction aux Francos de Montréal des mains de Lou-Adriane Cassidy, gagnante de l’édition 2024. Créé en 1996, ce prix récompense la relève de la chanson francophone. Pianiste de formation, Lysandre Ménard s’est imposée comme musicienne accompagnatrice auprès d’artistes tels que Klô Pelgag et Helena Deland. Comédienne et compositrice à l’image, elle a lancé son projet solo en 2020 et a fait paraître son plus récent album, Portrait de l’invisible, en 2026.
Une fête des papas festive
À l’occasion de la fête des Pères, près de 50 résidents du CHSLD Jeanne-Crevier et membres de leur famille ont partagé un moment rempli de douceur et de bonheur grâce à un concert de chansons traditionnelles présenté à chaque étage du Centre. Le duo La Capine, composé de Maia et Émile de la Société des arts en milieu de soins (SAMS), a fait résonner musique, souvenirs et émotions dans les cœurs de tous ceux qui étaient présents. Ces instants de partage sont précieux et contribuent à créer un milieu de vie chaleureux et vivant pour nos résidents et résidentes!
Un lieu d’accueil unique depuis 40 ans
Depuis maintenant 40 ans, Loisirs et Répit Sans Limites, situé à Boucherville, offre un lieu d’accueil unique pour les enfants, les adolescents et les adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans handicap physique. C’est au printemps 1986 que cet organisme essentiel a vu le jour, grâce à l’engagement de quelques parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle. Merci à l’équipe et aux intervenantes et intervenants de Loisirs et Répit Sans Limites qui, par leur dévouement, permettent à ces familles de vivre des expériences aussi enrichissantes.
Alizé s’élève vers l’excellence!
Alizé Turcotte connait une progression impressionnante! Lors des Championnats canadiens en mai, elle a terminé la saison en force en récoltant trois médailles d’or. L’athlète de deuxième secondaire du programme Sport-études a été sacrée championne canadienne, catégorie Novice, en trampoline individuel. Avec sa partenaire Maëla Brossard, elles ont remporté le titre de championnes canadiennes en trampoline synchronisé catégorie N6. Elle a ensuite fièrement représenté le Québec au concours par équipe, où elle a contribué à remporter la première place au niveau national. Alizé s’élève vers l’excellence!