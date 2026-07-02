Chanteur d’un groupe qui célèbre ses 18 ans cette année, Marc-André Rioux de Lendemain de Veille a parcouru la province de Québec de long en large afin d’offrir des spectacles dans tous les festivals, lors de nombreux rendez-vous festifs et a écumé les bars d’ici, du Nouveau-Brunswick et maintenant de l’Europe.

Mais au bout de la tournée, Marc-André Rioux a toujours le goût de revenir vers chez lui. Beauharnois et la grande région afin de revoir et de revivre ses coups de cœur.

«Évidemment, il y a la Patate Mallette pendant l’été. Je ne suis pas le seul. On raconte que des gens viennent des États-Unis pour manger ici. Ils ont gagné à de nombreuses reprises des prix pour la meilleure poutine. En plus, ça appartient à une famille d’ici. C’est ce qu’il y a de formidable, c’est bon, mais c’est l’expérience qu’on y vit», raconte le coloré chanteur toujours souriant.

Mais si les visiteurs mangent sur place pour vivre ce moment charmant, les vrais, les locaux, aiment partir avec leur sac de Mallette et aller manger aux écluses. «C’est relié à mes souvenirs. C’était toujours amusant de ramasser notre poutine et d’aller la manger en allant regarder passer les bateaux. C’est un spot incontournable pour des moments en famille. De toute manière, quand tu parle de Beauharnois, tout ça revient, la poutine, les écluse et la centrale», dit Marc-André Rioux qui ne manque pas de souligner, en un savant clin d’œil, l’excellence de la bière de la microbrasserie La Centrale.

Gourmand, Marc-André Rioux évoque enfin le Bistro Café Délices sur Saint-Laurent. Qui appartient à Antoine. «Un être adorable, sur son X, fait pour tenir ce type de commerce. Les dîners, les soupers sont divins. C’est à vivre», plaide le musicien.

Plus encore dans la grande région

Ailleurs, Marc-André Rioux qui demeure maintenant à Saint-Louis-de-Gonzague, évoque tous ces petits trésors disséminés ici et là sur ces routes bucoliques. «À Howick, disons entre Sainte-Martine et Ormstown, il y a la boutique d’antiquités Honey Hole. C’est une brocanterie, mais aussi un Café, avec des sandwichs et de la crème glacée incroyables. David, le propriétaire, est magique. Il fait partie de l’émission La fièvre des encans et vous allez trouver des trésors c’est certain», évoque l’artiste qui dit demeurer en plein milieu d’un champ de blé.

«J’adore ma maison, avec le nouveau bébé, nous sommes bien. Il y a un beau petit pont, et évidemment, le bord de l’eau. Si bien que les plus beaux couchers de soleil sont chez moi. En plus, je suis à proximité de la piste cyclable. Tu roules dans la nature, à proximité de l’eau. Jogging ou vélo, je suis toujours heureux», ajoute Marc-André Rioux qui sera à Salaberry-de-Valleyfield le 23 juin pour le spectacle de la Fête nationale avec ses complices fêtards.

Un tour complet de la région

Il dit qu’il en profitera probablement pour manger Chez Pauline. «Jim Le Cook, il devrait avoir son émission de cuisine à lui. C’est délicieux tout ce qu’il fait et il est ô combien sympathique. Son poulet frit. Veux-tu en parler?», réagit en rigolant Marc-André Rioux lors d’une entrevue où il sortait de chez son barbier.

«Bob BarberShop de Châteauguay, ça fait des années que je vais là. C’est un incontournable. On parle de tout et de rien dans une vraie place à l’ancienne, un vrai salon vintage. C’est une expérience sur la coche avec la coupe, ils peuvent cirer tes souliers ou tes bottes de cuir, mais aussi, soit un café, un gin tonic, ou dans mon cas une eau pétillante. Je ne bois pas», lance avec un clin d’œil amusé le gars de Lendemain de veille.

Moulin à parole, Marc-André Rioux termine en évoquant L’Île Saint-Bernard, un lieu splendide qui vaut la peine pour décompresser. «Il y a une salle de spectacle, le Pavillon de l’Île, une petite réserve faunique avec des chevreuils, le club nautique, où tu peux louer des paddleboards, des kayaks. Il y a aussi un verger et évidemment un restaurant et un café», conclut, l’eau à la bouche, ce sympathique chanteur qui retourne en studio cet été pour préparer quelque chose de beau et surtout, de vrai.