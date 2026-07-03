Ils portent un sac à dos vert kaki et se déplacent à vélo électrique de parc en parc. Leur mission : assurer une présence accrue dans les espaces verts municipaux et autres lieux fréquentés afin de repérer les comportements à risque, réduire les potentiels méfaits et accompagner les jeunes en les influençant positivement.

L’équipe de travailleurs de milieu est déployée encore cette année dans les parcs de Varennes et c’est en tissant patiemment une relation de confiance auprès des jeunes qu’ils tentent de réduire le vandalisme dans les différents espaces publics.

«Grâce à cette présence sur le terrain, nous sommes en mesure d’offrir une présence bienveillante et proactive qui favorise le dialogue, la prévention et un sentiment de sécurité pour tous», a fait valoir le maire de Varennes, Martin Damphousse.

La présence des travailleurs de milieu est rendue possible grâce à une aide financière accordée à la Maison des Jeunes de Varennes par le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre du Programme québécois de lutte contre la criminalité.

Multiples mesures de sécurité

Afin d’assurer la sécurité dans les parcs municipaux du territoire, la Ville de Varennes a instauré une fois de plus une patrouille de sécurité qui est opérée par la firme P07.

En collaboration avec la police, l’équipe effectue des rondes en soirée dans les parcs et stationnements municipaux. Les agents veillent entre autres au respect des règlements sur les heures de fermeture à 23h, ainsi que l’interdiction d’alcool, de tabac et d’équipements non autorisés.

De plus, des caméras de sécurité sont installées de manière permanente dans certains secteurs, notamment aux parcs du Portageur et du Pré-Vert.