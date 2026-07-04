Les Canadiens de Montréal ont échangé le défenseur originaire de Varennes, William Trudeau, aux Rangers de New York en retour de l’attaquant Brett Berard.

L’an dernier à pareille date, l’équipe s’était entendue sur les termes d’un contrat d’une saison à deux volets avec le défenseur gaucher de 6 pieds, 1 pouce et 205 livres. Rappelons que William Trudeau a été sélectionné au quatrième tour, soit le 113e au total, par les Canadiens lors du Repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey.

Le joueur de 23 ans a disputé les quatre dernières campagnes avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. La saison dernière, il a amassé 20 points, dont 8 buts, en 62 matchs. Il a évolué également de 2015 à 2019 pour le Noir et Or De Mortagne, puis les Gaulois de Saint-Hyacinthe.

Brett Berard a enfilé l’uniforme des Rangers pour 13 matchs la saison dernière, sans toutefois réussir à récolter de points. En 35 parties la saison précédente, l’attaquant gaucher de 5 pieds, 9 pouces et 175 livres a récolté 10 points, dont 6 buts.

Avec le Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine, l’attaquant de 23 ans a inscrit 6 buts et 22 points lors de la plus récente campagne.

Un défenseur apprécié

«Merci Trudz! Merci pour ta constance et ta bonne humeur au fil des années. Ce n’est pas un hasard si tu es le défenseur ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire du Rocket. Bonne chance pour la suite à New York!», est-il écrit sur la page Facebook du club-école de Laval.

Sur cette même page Facebook, nombreux sont les amateurs ayant déploré ce départ, soulignant du même coup qu’il aura sûrement plus de chances de se faire valoir avec les Rangers étant donné qu’il y a beaucoup de jeunes talents à la ligne bleu chez les Canadiens de Montréal.

De plus, certains commentaires ont déploré que les blessures ont empêché le numéro 84 de déployer tout son talent. Ils espèrent que l’avenir lui permettra de percer l’alignement à New York.