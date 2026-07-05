Ils ont entre 12 et 17 ans et l’art devient pour eux une façon de grandir et se développer, tout en divertissant leurs auditoires de tous âges. Leur vision a rejoint celle de la députée de Verchères, Suzanne Roy, qui a octroyé une aide de 3 500$ à la troupe Le théâtre dans l’parc pour la saison estivale.

Depuis 2024, cette troupe de théâtre de la Montérégie a pour mission d’offrir l’opportunité aux adolescents de tous milieux de s’épanouir par le biais d’activités de formations et des représentations théâtrales.

Ses jeunes membres présentent des spectacles dans des parcs, des CHSLD, des RPA et des CPE. De façon ludique, ils apprennent le métier de comédien, tout en permettant de multiplier les liens intergénérationnels.

«Je suis très heureuse de pouvoir soutenir la troupe, autant pour l’expérience enrichissante que vivent les artistes que pour les précieux échanges qu’ils créent avec le public. Savoir que les spectacles sont aussi présentés dans nos CHSLD me touche particulièrement. Ces moments de partage entre les générations sont essentiels : ils rappellent toute l’importance de garder le lien humain bien vivant», a mentionné à ce sujet par voie de communiqué la députée de Verchères, Suzanne Roy.

Le mandat de la députée s’achève et elle rappelle que, depuis son élection, elle a contribué à l’obtention de plus de 2,6 M$ pour soutenir les organismes du milieu, les initiatives culturelles, les bibliothèques publiques, les médias communautaires et la préservation du patrimoine dans la circonscription de Verchères.

Il est à noter que la troupe désire s’agrandir et ajouter davantage de comédiens et techniciens à son groupe. Il est possible d’écrire à [email protected] afin de participer aux prochaines auditions qui auront lieu le 7 août, de 18h à 20h.