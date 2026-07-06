Les célébrations du 175e anniversaire de fondation de Sainte-Julie vont bon train et les organisateurs sont présentement à la recherche de recettes traditionnelles qui font partie de l’histoire familiale des citoyens. Aussi, dans le cadre de ces festivités, la nouvelle mascotte de la ville a été dévoilée et la population est invitée à lui trouver un nom.

L’initiative des recettes traditionnelles a pour but de mettre en valeur le patrimoine culinaire julievillois et «à faire découvrir les saveurs qui ont marqué les générations».

La Ville indique que les recettes seront préparées et offertes en dégustation lors du petit marché de Sainte-Julie, soit tous les jeudis jusqu’au 17 septembre, de 16h à 19h, à proximité du 550, boulevard Saint-Joseph.

L’ensemble de ces recettes sera regroupé dans un cahier à la fin de la saison estivale. Toute la population pourra le consulter afin de conserver une trace de ce patrimoine culinaire et de le transmettre aux générations futures.

Les citoyens ont jusqu’au 31 juillet pour soumettre leur recette. Le formulaire de participation est disponible dans la section « 175e anniversaire » du site Web de la Ville de Sainte-Julie.

Un écureuil à baptiser

Lors des célébrations de la Fête nationale, le 24 juin, la nouvelle mascotte de la ville a fait son apparition puisqu’elle a montré le bout de son nez, ou plutôt son museau, car il s’agit d’un écureuil. La population est invitée à lui trouver un nom d’ici au 12 juillet en cliquant sur le lien: https://fr.surveymonkey.com/r/5S9HSKH

Cependant, sur l’image qui circule sur les réseaux sociaux, sa couleur foncée et sa mèche blanche ont fait en sorte que plusieurs citoyens l’ont prise pour une moufette, ce qui a donné lieu à quelques commentaires moqueurs.

Quant aux suggestions, il y en a plusieurs qui sont amusantes, dont entre autres Noisette, Pinotte, Julievinoix, Jules ou Juliette, ou plus court, Juju, Églantine et Alvin.

Dans le registre plus cocasse, en référence à une moufette, il y a Moumou, Fleur, Noirot ou Toupette, alors que, pour un écureuil, on a noté Nutella et… Pentaglissé!