La baignade est strictement interdite dans le fleuve Saint-Laurent à proximité du quai municipal et de la rampe de mise à l’eau du parc de la Commune à Varennes. La Ville interdit cette pratique en raison des forts courants du fleuve et des enjeux de qualité d’eau. Une récente publication a rappelé cet enjeu de sécurité d’importance.

Un citoyen de la Rive-Sud, Serge Letarte, a publié ce message le 2 juillet en faisant part de son inquiétude face à une situation dont il a été témoin.

«Je suis capitaine sur la navette entre Varennes, Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal. Aujourd’hui, j’ai rencontré un groupe d’adolescents et adolescentes sur le quai qui se baignaient alors que c’est interdit. Ce n’est pas interdit pour le plaisir, c’est interdit parce que c’est dangereux. Avisez vos adolescents de ne plus se baigner s’il vous plaît, c’est leur sécurité qui en dépend.»

Cette publication a suscité une centaine de réactions et une trentaine de commentaires, en majorité en faveur de cette intervention.

Un de ceux qui ont commenté le message a précisé : «Je confirme, le courant est très fort dans ce coin. Tester en kayak n’est pas une bonne idée si on veut revenir dans le sens contraire.»

Une citoyenne a lancé pour sa part un avertissement : «C’est un endroit qui semble calme, mais tout se passe sous l’eau et invisible à l’œil non averti. Ça s’appelle des vortex et c’est le même principe que dans votre évier de cuisine ou votre bain. Vous êtes rapidement aspiré vers le fond et le résultat est la noyade.»

«Seuls les nageurs entraînés peuvent peut-être s’en sortir. C’est très puissant la force centrifuge. Ce n’est pas un endroit pour une petite baignade tranquille et c’est la responsabilité de tous de promouvoir les bons comportements. Ce n’est pas une question de « libarté »!», a-t-elle prévenu.