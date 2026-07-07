Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, demande de nouveau au ministre fédéral des Transports, Steven MacKinnon, de mettre en place des consultations publiques sur les répercussions de l’augmentation du trafic ferroviaire dans la région.

Le député affirme, dans un communiqué de presse, que les résultats du récent sondage réalisé par la Ville de Boucherville renforcent les inquiétudes exprimées depuis plusieurs mois par les citoyens.

«Il y a une réelle préoccupation quant au trafic ferroviaire et l’accroissement qu’occasionnera la mise en opération du port de Montréal à Contrecœur », soutient Xavier Barsalou-Duval.

Rappelons que les résultats du sondage municipal, auquel ont participé plus de 2 200 résidents, indiquent notamment que 85 % des répondants se disent préoccupés par la circulation des trains. Plus des deux tiers craignent que des convois plus longs bloquent les passages à niveau et nuisent aux interventions des services d’urgence, tandis que 91 % estiment que l’augmentation du trafic ferroviaire pourrait accroître les risques d’accident.

Toujours selon le député, la mise en service du terminal portuaire de Contrecœur, prévue en 2029, fera augmenter de 60% la capacité de manutention du Port de Montréal, ce qui représente environ 1,15 million de conteneurs supplémentaires par année. Environ la moitié de ce volume devrait être transportée par train.

Le député rappelle avoir déjà demandé, en février dernier, au ministre Steven MacKinnon de tenir des consultations publiques à Boucherville et à Varennes afin de permettre à la population de s’informer sur les impacts anticipés. Il affirme que le ministre avait alors qualifié cette demande de «raisonnable» et s’était montré disposé à collaborer.

Il indique également avoir échangé avec le Canadien National et le Port de Montréal. Bien qu’aucun des deux organismes ne se soit engagé à organiser des consultations, ils auraient, selon lui, manifesté leur ouverture à y participer si elles étaient convoquées.

«La population a le droit de poser des questions et d’avoir des réponses. Transports Canada dispose de toute l’autorité requise pour faire en sorte que ces consultations publiques se matérialisent », affirme Xavier Barsalou-Duval, qui soutient qu’avant l’arrivée de milliers de conteneurs supplémentaires dans les secteurs résidentiels, les citoyens devraient être pleinement informés des conséquences du projet et voir leurs préoccupations prises en compte.