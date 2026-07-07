Un camion à ordures s’est renversé sur le côté aujourd’hui vers 12 h 15, sur le boulevard de Mortagne, près de la rue Volta, à Boucherville.

Le véhicule a déversé son chargement sur la chaussée.

Aucun blessé n’a été rapporté.

Le boulevard de Mortagne est actuellement fermé en direction de Longueuil, entre les rues Volta et Jean-Neveu. À compter d’environ 14 h, la fermeture sera étendue aux deux directions afin de permettre les opérations de nettoyage.

Les automobilistes sont invités à éviter le secteur pour une durée indéterminée et à prévoir un autre itinéraire.